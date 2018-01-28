北京大学人民医院百周年纪念暨2017年度表彰大会举行

人民网北京1月28日电 （记者权娟）1918年1月27日，由中国人自己筹建和管理的第一家综合性西医医院——北京中央医院正式启用，北京大学人民医院的历史从这里开篇。1月27日，北京大学人民医院迎来建院100周年华诞。“百年华诞?岁月如歌”北京大学人民医院百周年纪念暨2017年度表彰大会在北京大学百周年纪念讲堂举行。

欣逢盛世，群贤毕至。全国政协副主席韩启德，北京大学校长、党委副书记林建华，北京大学党委副书记、北京大学医学部党委书记刘玉村，全国总工会教科文卫体工会副主席陈晖，全国总工会教科文卫体工会体育工作部部长刘毅，北京市教育工会主席张锦，北京市教育工会副主席朱京萍，北京大学工会主席孙丽，北京大学医学部副主任王维民、肖渊、张宁，医学部党委副书记徐善东，北京大学肿瘤医院党委书记朱军，北京大学第一医院党委副书记、纪委书记刘玉和,北京大学第三医院副院长王健全，北京大学口腔医院党委副书记、纪委书记张汉平，北京大学第六医院副院长岳伟华等领导嘉宾与30余家媒体代表莅临大会，共庆北京大学人民医院百年华诞。

大会分为“百年新生命”、“百年新辉煌”、“百年新启航”三个篇章，回顾医院百年发展历程，共同为医院庆生，同时表彰2017年医院优秀员工和集体，叙亲情，谱未来，寄语明天。

百年历程，风雨同行

北京大学人民医院在艰难困苦中维系医院发展，以医者情怀为人民解除病痛，同时紧密结合国家高等教育事业发展战略及医疗卫生体制改革的需求，为我国医疗卫生事业和医学教育事业的发展做出贡献。医院始终肩负着促进人民健康和医学发展的历史使命。

姜保国院长在致辞中表示，人民医院一百年来，始终承载着生命的重托，肩负着推动中国医学发展和人民健康的历史使命。正是因为每一位人民医院人的辛勤付出，才有了医院今日的成绩。医院将在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，以百年华诞为新起点，把握机遇、加快发展，“强化医院内涵建设、落实医院发展战略”为方针，扛起公立医院的责任担当，落实国家深化医药卫生体制改革的总体要求，坚持“人才、学科、空间”三轮驱动，同步推进医疗、教学、科研和管理的协同发展，最大程度地满足人民群众对医疗服务的需求，推进健康中国建设作出应有的贡献。

北京大学党委副书记、北京大学医学部党委书记刘玉村为人民医院百年华诞致辞。在致辞中，刘书记指出：北大医学在北京大学的坚强领导下，与国家发展同心同向，不断推进医学教育“双一流”建设，跟随着党和国家的步伐迈入了新时代。2018年北京大学将迎来120周年校庆，人民医院也迎来了百岁华诞。北大医学目前拥有两所百年老院，这在共和国是首屈一指的。北大百年老院都有一种执着和坚持的精神，这是对社会的责任感和对医学、教育的使命感。未来的任务不止于守正，更要创新，要有引领未来的魄力，要继续坚持参与医药卫生体制改革，探索现代医院管理体制，为人民健康服好务；要专注于北大医学的发展，聚焦当下，着眼未来。落实到每一位北大医学人，希望大家要担起“因为有我”的勇气和责任，依靠在自身岗位的努力付出，实现扎根中国大地办世界一流医学教育的任务，进而为北京大学2035年进入世界一流大学前列的目标贡献力量！

百年文化，血脉相承

回望百年历史，走过百年起伏征程，轻抚历史尘埃，回顾一路前行的轨迹。百年历程中凝聚成北京大学人民医院特有的医院文化，传承至今，历久弥新。

在此次大会上颁布了秉承百年文化，凝炼核心内涵，展示人文底蕴，彰显发展特色的百年华诞形象标识、新院徽与院训。

韩启德副主席、林建华校长、刘玉村书记与姜保国院长、赵越书记、陆道培院士及陈晖副主席、张锦主席、陈铎、敬一丹老师等大会特邀嘉宾一同发布了北京大学人民医院百年华诞形象标识。标识主体为红色100，两个○首尾相接循环往复，寓意不忘初心、薪火相传。嵌入北京中央医院1918年建院时院徽；嵌入篆体字“百年人民”，寓意医院一百年走过的沧桑历程，也寓意着医院发展历程始终以人民为核心。

医院历届历任院领导、老教授代表一同揭晓了新院徽。新院徽整体图形为盾形，寓意医院秉承创建者之期冀，守护国民健康之使命。内外两环，寓意同心同德。色彩庄重严谨。CH为北京中央医院1918年建院时院徽，为Central Hospital（中央医院）英文首字母组成。“人民医院”四个字为中国近代实业家、书法家张謇书法字体，张謇为中央医院1918年建院时题写了匾额。橄榄枝象征和平、智慧和胜利。交汇成奖杯形状象征着百年荣光；两端向上延伸，象征着生机勃勃开放豁达。

著名节目主持人敬一丹主持发布了新院训“仁恕博爱，聪明精微，廉洁醇良”。仁恕博爱代表人文精神，聪明精微代表科学精神，廉洁纯良代表奉献精神。意为以尊重仁爱为行医之本，以悟新严谨为治学之道，以正直自律为处事之则。院训源自医院建立之初创建者所立《创建中央医院记》碑文，“本仁恕博爱之怀，导聪明精微之智，敦廉洁醇良之行”。

著名节目主持人陈铎先生朗诵《百年赋》，慷慨激昂大气磅礴。“夫人民医院，中外闻名。冠以北大，立于京城。施贫济苦，百年宗旨不变；救死扶伤，一生道义永恒。日月迭代，屡获骄人业绩；风雨流年，唯求盖世康宁。”《百年赋》回顾了医院建院历程以及一个世纪以来几代人为医学进步及万民健康所付出的不懈努力，新时代的人民医院人将铭记历史、开启新的航程。

百年来，一代代代人民医院人秉承前人之期望，仁心行医，严谨治学，自律修身，推动医院稳步前进，成绩斐然。新时代、新百年，新一代人民医院人倍道而进，促使医院攀上更高峰。

百年人民，共谱华章

演出节目精彩纷呈，既有艺术家专业的表演，又有医院员工精彩的才艺展示。

医院11名党政领导倾情朗诵《百年华诞岁月如歌》，共同回顾了医院筹资创建、维持发展之艰难，百年来与家国同命运与民族共复兴之历程，心系人民健康推动着医学前行之使命，仁心仁术怀天下至精至诚勇担当之大爱。在声情并茂激情澎湃的诵读中，人民医院百年风雨兼程的画面，在眼前生动浮现。

50对医院双职工和1月27日生日的同事共同为医院庆祝期颐之寿。他们中有年已古稀的老前辈，有年逾花甲的大专家，有事业有成的中青年才俊，有壮心不已的新鲜毕业生，不同的是年岁，共同的是对医院的拳拳之心、殷殷之情。以他们为代表的一代代人民医院人，爱岗敬业、术业求精、执着奉献，守护大众生命与健康。

医院退休职工与青年员工表演的快板展现医院发展，相声演员李伟健与医院职工搭档表演相声，讲述人民医院全力救治病患的温情故事。男高音歌唱家王宏伟一曲《口碑》唱出人民医院人最朴素的心声——金奖银奖不如老百姓的夸奖，金杯银杯不如老百姓的口碑。女高音歌唱家刘媛媛带来曾在国庆60周年晚会上演唱的代表作《国家》，道出人民医院全体职工爱国爱党、坚定信仰的满腔热情。医院年轻人酷炫动感的歌舞表演《欢乐颂》，唱不尽人民医院人此时此刻愉悦的心情，舞不尽百年历史的绚丽风采……百人合唱《明天会更好》，用最美的歌声歌颂美好的未来，百年新征程，百年新起航，全院员工共同祝愿明天更加辉煌。

百年丰碑，你我共筑

百年成就离不开人民医院人的无私奉献。2017年，医院实现了效率与效益的平稳双丰收，得益于全体教职员工聚沙成塔的付出。他们或奋斗在临床一线，与生命赛跑；或耕耘在三尺讲台，将知识传承；或投身于实验室，与细胞对话；或坚守在后勤行政岗位，为医院运转保驾护航。他们一路走来，用责任成就梦想，用昂扬的斗志、勤勉的脚步，为医院的可持续发展注入不竭的力量！

开展优秀个人和先进集体评选工作一直以来是北京大学人民医院一项重要工作。在医院喜迎百年华诞之际，医院对2017年度杰出员工、个人单项奖获得者进工作者、集体奖获得团队予以隆重表彰。

党委书记赵越宣读了2017年度表彰决定。授予杰出员工奖20名，个人单项奖120名，先进工作者307名，集体奖17项。韩启德副主席、林建华校长、刘玉村书记及医院党政领导为获奖代表颁发荣誉证书。

从1918年到2018年，北京大学人民医院已经走过了100个春秋。

百年纪念，致敬先贤，以启将来。历史的荣耀凝结着一代代先贤的心血，未来的梦想承载着时代的重托。新的百年，人民医院人将不忘初心，牢记使命，向着崭新的未来阔步前行。