北京大学国际医院今日正式解除封闭管理

人民网北京7月2日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京大学国际医院院长陈仲强介绍，6月17日，北京大学国际医院急诊科一名护士，因所居住的海淀区某社区的居民楼出现了确诊病例，昌平区疾控中心将该名护士作为密切接触者纳入集中隔离管理，后诊断为确诊病例。北京疫情防控工作领导小组高度重视，责成北京大学、昌平区政府、市卫生健康委和北大国际医院联合成立了应急处置工作现场指挥部。对医院进行封闭管理，期间主要开展了以下工作：

一、加强流调排查。市区疾控中心通过流行病学调查，以确诊病例及密接场所为原点，逐步扩大密接人员排查管控范围，将所涉及人员全部管控到位。

二、加强专业指导。应急处置工作现场指挥部协调国家、市级和北大医学部防控专家进驻医院，根据医院疫情防控工作中遇到的问题，制定了25个专项指引，全面贯彻落实。

三、加强区域消杀。在医院内部落实不同区域的防控措施，持续推进院区的消杀工作，并进行了严格的环境采样、检测评估。

四、加强集中管理。对医院在岗的1296名工作人员全部集中居住封闭管理，对紧缺的护理岗位，由北大医学部抽调其他医院的21名护士给予支援。

五、加强诊疗安全。对626名住院患者，在封闭期间保持正常诊疗，开展在院患者手术110台，协调分流部分已建档孕产妇到其他医院，为透析和放疗患者制定了严格的诊疗流程和防护标准，专门组织医护人员对急诊科留观患者采取封闭式管理和正常诊疗，尽一切力量和最大可能，确保医疗安全和质量。

六、加强物资保障。医院设置物品中转站，后勤服务人员克服困难，为封闭在院内的2600余人提供物资保障，转运快递和生活物品。

七、加强心理疏导。充分发挥医院党组织和工会的作用，加强心理支持服务，持续疏导医护人员、住院病人焦躁紧张情绪。

陈仲强介绍，在医院封控期间，市、区两级政府高度重视，有关负责同志多次亲临医院，现场指导帮助。北大医学部靠前指挥、全力支持。在各方的共同努力下，通过大量艰苦细致的工作和强有力的措施，确保了医院封闭期间秩序稳定和住院患者诊疗正常，实现了快速有效控制疫情的管控目标。

目前医院已经完成院内所有区域的环境消杀工作，消杀效果评价均为合格。所有在院医务人员、患者和陪护人员无相关症状，核酸检测均为阴性；所有相关密切接触者和一般接触者均无相关症状，核酸检测结果为阴性。根据国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第六版）相关规定，7月1日，医院的疫情防控工作通过北京市专家组的总体评价，自7月2日7时起，北大国际医院正式解除封闭管理。

医院解除封闭管理后，将继续严格落实北京市疫情防控的各项要求，抓实抓细各项疫情防控措施，并逐步有序开放医疗服务工作。

一是坚持不懈加强疫情防控。继续健全疫情防控组织体系、工作方案和制度流程，对全体医务人员再进行院感防控知识培训，再组织院内自查，督导落实各项院感防控措施。

二是科学细化人员管理措施。继续严格落实患者就诊的三级预检分诊制度；对全院工作人员继续严格执行每日健康申报制度。

三是平稳有序恢复诊疗服务。医院解封后，继续安排在院滞留住院患者的治疗工作，平稳有序逐步恢复门诊和住院服务。

陈仲强表示，医院发生疫情以来，受到了社会各界广泛关注，我代表北京大学国际医院，感谢大家的关心与信任。我们将全力以赴做好疫情防控工作，为百姓营造更加安全、放心的诊疗环境，让北京大学国际医院更好地服务人民群众。