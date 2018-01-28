颈椎不适找葛根汤帮一把

(著名中医罗大伦) 每年冬天都要带母亲到海南，今年临行的时候，东北降温，到海南后发现母亲转头出现了问题，连续几天都感觉像是落枕，于是，我赶紧给她开了葛根汤，第二天早晨就可以轻松转头了，于是我接着又给她服用了两服善后，至今没有任何问题。

这个葛根汤，是张仲景《伤寒论》里的经方，效果卓著，尤其是对颈肩部的问题，效果更是明显，所以现在很多人用来调理颈椎病。在日本，这个药被做成了成药，一旦患了感冒，可能医生给你开的，首先就是这个成药葛根汤。

那么，这个葛根汤，到底有什么神奇的地方呢?

首先我们来看看这个方子的药物组成：

葛根12克、麻黄6克、桂枝6克、生姜9克、炙甘草6克、芍药6克、大枣12枚(掰开)。这是现在我们一般的用量。熬制时要先用水1升，先煮麻黄、葛根，减至800毫升，去上沫，再下入其余的药物，再煮取300毫升，去渣滓，每次温服150毫升，服药以后注意保暖，多披件衣服，以微微有汗为宜。

方中以桂枝汤做底子，有调和营卫，温养经络的作用，加上麻黄，可以散寒。而葛根具有解肌退热，生津止咳的作用，可以濡润经络，解除痉挛，因为葛根的药性是向上的，所以此方作用在身体的上部。我曾经用来治疗脸部被寒风吹到，导致面部痉挛的朋友，也是几服药痊愈。

所以现在除了外感的治疗，此方也多用于肩颈疾病的调理，比如肩膀、后脖子那里，感觉紧紧的，扭动困难，有种牵扯的感觉时就适合用它。

值得注意的是：如果只是治疗肩颈部的问题，不是治疗外感之症，则药物要有所调整。现代人体虚者多，如果看到患者经常出汗，稍微一动，就有汗出，这是正气不足，我一般会去掉方子里面的麻黄这味药，用剩余的药物。如果不顾实际情况，对于体虚之人，动辄汗出，仍然用麻黄发汗，则犯了“虚虚实实”之错误，会引起患者的不良反应。

此方去掉麻黄后，非常平和，其实基本就等于桂枝汤加上了葛根，如果各位只是颈部感觉疲劳，总是发紧，我觉得也可以推荐给大家泡脚的方法：

葛根15克、桂枝9克、炙甘草6克、芍药9克、生姜五片、大枣3枚(掰开)。熬水，用这个水泡脚，一次泡二十分钟，一天最好泡两次。泡三天即可。孕妇忌用。