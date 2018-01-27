年轻人猝死有三大原因

受访专家：中国医学科学院阜外医院心内科教授 俞梦越

美国《循环》杂志最近刊登的一篇研究文章分析了年轻心脏猝死者的发病特点。该研究在美国和波兰评估了3775例心脏猝死的患者，其中186例是年轻人，平均年龄26岁。年轻的猝死者有几大特点：1. 预警症状少，仅29%的患者有胸闷、不适等前驱症状；2. 猝死诱因不明确，仅有14%的患者猝死是由运动诱发的。3. 年轻人最常见的猝死原因是致死性心律失常（31%）、冠状动脉疾病（22%）、肥厚性梗阻性心肌病（14%），而中老年人猝死原因则以冠心病为主。中国医学科学院阜外医院心内科教授俞梦越表示，近年来，由于工作压力增大和生活节奏加快，年轻人猝死的事件屡次见诸报端，令人惋惜。提前了解发病原因和特点，有助于避免悲剧的发生。

年轻人猝死的第一大原因是致死性心律失常，心肌炎是较多见的病因。心肌炎通常发生在病毒性感冒以后，由病毒入血感染心肌引起。发病后有明显的症状，如严重的胸闷、乏力、呼吸困难等，这种情况通常容易识别。有些遗传性疾病也会引起致死性心律失常，如长QT综合征（主要表现为心室节律异常）等，尽管这些疾病大多起病隐匿，没有前期预警症状，但未发病时绝大多数都可以用心电图去识别，并采取相应的预防措施。

第二大原因是冠状动脉疾病，其中最常见的就是冠心病。冠心病跟年龄有很大相关性，与脂肪长时间在血管堆积有关，因此年轻人一般较少患病。但是，有一种遗传性疾病叫家族性高胆固醇血症，患有此病的人群血脂水平较正常人高出数倍，很容易引起血脂堆积，在很年轻时即可患冠心病。这种疾病一般能借助皮肤褶皱处形成脂肪瘤或极高的血脂水平等特征识别，如果血脂堆积已造成冠脉狭窄，会有频繁发作的胸闷、胸痛等症状。

第三大原因是肥厚性梗阻性心肌病。这种疾病也是遗传相关的，患者心肌比正常人增厚很多，有时肥厚的心肌会把心脏泵血的通道堵塞，造成大脑急性缺血，引发猝死。这类患者在检查心脏超声和心电图时都有特异性改变，也能早期识别。

由此可见，心脏猝死患者部分会有前驱症状，如胸闷、胸痛、反复晕厥等。即使没有这些症状，心电图、心脏彩超等检查也会有一定阳性发现。因此，年轻人的心脏猝死是可以预防的。应注意以下方面：反复晕厥是猝死的强烈提示信号，如果发生，一定要尽早查明原因，预防再发；严重的胸闷、胸痛、乏力等症状也在一定程度上提示可能有心脏疾病，若有相关表现，尤其是症状继发于严重感冒后，也应及时就诊；如果没有相关症状，也应定时进行体检，年轻人至少应保持每2~3年进行一次全面体检的频率，早期发现疾病，将其扼杀在萌芽状态。（武德崴）