受访专家：武汉市中心医院心血管内科副主任医师 陈 娟

近来气温骤降，各大医院的心血管病房都挤满了人。高温、寒冷或极端湿度会对人体产生负面影响，这已经不是什么秘密了，尤其是对那些患有心血管疾病的人。

夏季的高温会增加心血管疾病的发病率及死亡率。高温导致人体水分大量丢失，如不及时补充水分，会使血液黏稠度增高，诱发脑梗、心梗等疾病的发生。高温对老年人群危害尤其大，可使其全身机能衰退，降低身体对出汗等水分缺失和气温变化的敏感性，引发心血管意外。

比热更可怕的是冷，冬季的寒冷天气，更易促成心脑血管疾病的发生。寒冷刺激血管收缩，使血流阻力加大、血液黏稠度增加、血液流速减缓，容易形成血栓，造成血管堵塞或诱发心绞痛、心梗、脑梗等疾病。同时，在寒冷刺激下体内的儿茶酚胺等激素分泌也会增加，引起血管痉挛、斑块破裂、血小板聚集而形成血栓，诱发心脑血管疾病。气温骤降造成的人体血管收缩还会导致血压突然升高，原来硬化脆弱的小动脉承受不了强大的内压，引起血管破裂，发生脑出血。因此，寒冷的冬季是心脑血管疾病高发季节，其复发概率比其他季节要高出2～3倍。

湿度对心血管疾病的影响一直被人忽视。湿度过低会导致人体发生脱水；过高则会降低人体的代谢效率。出汗是身体在热应激下维持正常体温、保障机体功能正常运行的主要方式，但过湿的环境会减少出汗，干扰正常体温的保持，对患有心血管疾病的人可能会产生灾难性的后果，如形成致命的血栓等。

总体来说，气温的骤然变化（极热或极冷）都会诱发心脑血管疾病，特别是急性心肌梗死、心力衰竭发作、主动脉夹层等，甚至猝死。对于部分高血压患者，在冬夏两季，血压可能会出现大幅波动，增加相关并发症风险。对于身处极端温度或者极度潮湿环境的人群来说，需要格外留意如下几方面：在高温环境要注意降温、及时补充水分、避免外出暴露在太阳下和剧烈运动；在极度寒冷天气要注意保暖、减少户外运动、多喝热水、预防感冒；在潮湿环境中则要注意通风、保持空气流通。对于心脑血管疾病患者，更应当加强防范，如有胸闷、胸痛、喘气、呼吸困难、不能平卧，或者头昏、站立不稳、晕倒等症状，应尽快前往医院就诊。（刘姗姗）