近日，发表在《英国医学杂志》上的一篇案例报道指出，打喷嚏时捏紧鼻子并紧闭嘴巴并非正确的做法。一名34岁年轻人这样做了，结果导致喉底破裂，几乎不能说话和吞咽，并忍受剧烈疼痛。

临床上，喉底自然破裂是非常罕见的情况，通常只可能由于创伤、呕吐、干呕、咳嗽等导致。这名患者告诉急诊科医生，他突然想打喷嚏，于是马上捏紧鼻子、紧闭嘴巴。结果一个打喷嚏过后，他的脖子肿了起来，并产生撕裂感。片刻后，他发现自己吞咽困难，无法说话。医生从听诊器中听到了一阵“噼里啪啦”的声音，一直从脖子延续到胸腔，这意味着空气已经进入了深部组织及胸部肌肉中。随后，医生通过CT验证了这一推测。由于存在严重并发症的风险，患者立刻接受吸氧和静脉输注抗生素治疗，直到肿胀和疼痛缓减。7天后，他出院了，医生建议他以后打喷嚏时千万不要捏住鼻子，以免导致多种并发症，如纵膈气肿、鼓膜穿孔甚至脑动脉瘤破裂。（北京电力医院呼吸科主任医师 郑建红）