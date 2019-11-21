防流感，打好三张“牌”

主讲人：复旦大学附属中山医院心脏超声诊断科副主任医师 陈海燕

流感高发季节来了，它可不是普通感冒，是由甲流、乙流等一些“大恶霸”病毒导致，不容小觑。

目前，流感没有特效药，以对症治疗为主。不过，近年有一款具有新型作用机制的抗流感病毒药物，可以抑制病毒复制必不可少的RNA聚合酶PA亚基，从而阻断病毒的复制。而且，每次只要单剂量口服，也就是只需一次用药即可清除病毒，快速缓解、改善流感等症状。但目前该药尚未在中国内地获批使用。

现在我们能做些什么？收好下面两套秘籍。

秘籍一：做“5好”公民。1.吃得好：不是大吃大喝，而是合理膳食；2.睡得好：睡得早、睡得足、睡得香，养成良好的睡眠习惯至关重要；3.锻炼好：积极规律锻炼身体，彼竭我盈，方能战胜流感；4.通风好：良好的通风能避免大多数呼吸道传染病；5.卫生好：勤洗手，防止病从口入。

秘籍二：打好3张“牌”。1.口罩。市面上有很多口罩，比如纱布口罩，但它对流感病毒的防护力只有20%；医院广泛使用的口罩，其实是为外科手术设计，主要预防血液或各种体液的喷溅，对流感病毒也只有80%的防护力。只有N95口罩，才是对抗流感的呼吸道盾牌。N95并不是品牌，而是一项口罩标准。“N”表示“不耐油”，是指不适合过滤油性颗粒。比如，炒菜产生的油这款口罩是难以抵挡的，而人说话或咳嗽产生的飞沫不是油性的，可以通过佩戴N95口罩来预防。“95”指口罩能阻挡95%的直径5微米以下颗粒。

2.优雅。戴口罩是为了过滤流感病毒，流感病毒主要存在于空气飞沫中，主要由喷嚏产生。科学研究显示，喷嚏的飞沫中心时速高达百公里数量级，相当于12级台风中心时速，能喷10米远。如果是流感患者打喷嚏就更恐怖了，其中蕴含了百万级的流感病毒。所以，我们要学会优雅地打喷嚏，即想打喷嚏时，立刻抬起自己的手，用肘部的衣物捂住口鼻，这区域不容易触碰其他部位引起病毒的传播，既保护自己，也关爱他人。

3.疫苗。接种疫苗是目前预防流感的最有效王牌，也非常安全，近30年的使用中尚无严重不良反应的报告，轻微不良反应也很少。因为流感病毒对所有人群普遍易感，理论上所有人都需要打流感疫苗，尤其是老、弱、病、残、孕、医这六类人群。“医”指医护人员，因其工作强度大，很难保证休息，免疫力受影响。更重要的是，他们经常接触流感患者和其他体弱的病患，所以既容易被感染，也容易成为感染源，更加需要注射流感疫苗。▲