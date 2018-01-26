一副眼镜用到底，加重老花

临床发现，中老年人对眼睛的保护和关爱远远不够，导致老花眼提前，严重影响生活质量。

老花眼是一种正常的生理老化现象。随着年龄增长，晶状体逐渐硬化、弹性减弱，睫状肌收缩力量降低，导致眼睛调节能力下降，表现为看近处事物困难。读书看报时，老花眼患者常不自觉地将头往后仰，或者将书报拿到更远的地方；阅读时需要更强的光线、照明，不能长时间看近距离物体。不带老花镜时，即使能勉强看清近处目标，也会由于强行调节、睫状肌过度收缩而产生眼胀、流泪和头痛等视疲劳症状。除年龄外，老花眼的发生和发展还与屈光不正（近视、远视、散光）、用眼卫生、全身健康状况、光线环境，以及服用药物等因素有关。

目前，治疗老花眼最安全且简单易行的方法就是佩戴老花镜。但不少人一副老花镜戴到底，只要没有损坏，就一直不换，这样对眼睛有害无益。眼睛的调节力随着年龄增长而逐渐减弱，老花眼程度也会随之加深。如果老花镜长期不换，会出现镜面划痕、镜片老化及镜架变形，导致镜片成像质量下降，影响视物清晰度和舒适度，增加视疲劳，引起眼部不适，让眼睛越来越“花”。

每个人的用眼习惯不一样，建议每年去医院做一次眼部专科检查，复查视力、眼睛调节力、验光、调校镜架等，3~5年更换一次老花镜，以保证最佳视觉效果。（中南大学湘雅医院眼科副主任护师 戴旻晖 主管护师 李春燕）