寒冬话防病：调养脾胃防内热

如果出现脾胃内热，就要节制饮食，尤其是控制高油和高蛋白食物，也可服用具有通腑化积性质的食物或药物，如萝卜银耳冰糖粥、防风通圣散等

脾胃是后天之本，其功能是运化水谷、化生气血、调转一身之气机。中医向来重视脾胃调养，金代名医李东垣曾说：“内伤脾胃，百病由生。”数九寒冬，该如何调养脾胃呢？

冬季为一年中阳气最弱、阴气最重的季节。古人认为，冬季要“早卧晚起”“必待阳光”，为养“藏”之季。然而，脾胃喜温恶寒，具有温则行、寒则凝的特点。若逆时而动，令脾胃受风、遇寒或饮食寒凉，则易有腹痛、腹胀、腹泻等不适。因此冬季保养脾胃，一定要避免外寒侵袭，虚寒体质者更当多加注意。一旦出现外寒侵袭，则要及时服用如生姜红糖水、小建中汤等温热的食物或药物，也可通过温敷腹部的方法调整。

冬季有很多脾胃内热的患者。人处天地之间，所谓的“天人相应”，既有“顺应”，也有“逆应”。冬季外寒较重，人体代谢反而更加活跃，容易产生内热。民间所说“冬吃萝卜夏吃姜”，也是考虑到冬季内热的情况。如果出现脾胃内热，则要节制饮食，尤其要控制高油和高蛋白食物，也可服用具有通腑化积性质的食物或药物，如萝卜银耳冰糖粥、防风通圣散等。

冬季各地温湿差较大，与夏季普遍高温湿热有所不同。西北及东北地区风寒明显，而东南、西南一带寒湿明显。因此，冬季调养脾胃还应该重视地域差异。其中，东北、西北要服用温运脾胃兼用固表去风药，饮食中可以加用黄芪、苏叶、白芷等调料；而东南、西南地区除服用温运脾胃宜加化湿之品，饮食中可加莲子、薏米、白豆蔻等。

调养脾胃，还要注意运动适量。冬季天寒地冻，易为风寒侵扰，古人强调冬季要深居简出，日出方作，勿扰阳气。传统中医认为脾主四肢、主肌肉，其实是划定了一个以脾胃为中心的身体功能系统。舒展四肢，运动肌肉，可令气血通畅，更能反向增强脾胃运化功能。冬季运动与春夏有所不同，外寒较重，肌肉僵紧，运动前必须充分热身，运动本身不宜过于激烈。同时，冬季不宜过度运动，大汗淋漓会导致表阳耗散，卫外功能不足，容易出现外寒侵扰的情况。

冬天，很多人喜欢吃火锅。火锅高油、高盐、肉多，如果高温进食、超量进食，容易导致脾胃负担过重，出现腹泻、呕吐、食积、消化不良等临床表现。因此，冬季火锅可吃，但不可贪食。高油高蛋白饮食可较夏季略有增加，但不宜过多。

脾胃强则寿命长。脾胃调养必须因时因地、因人而异，充分把握冬季胃肠的生理病理特点，因势利导。

（作者为北京东直门医院脾胃病科主任、副主任医师）

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 19 版）