老年人如何“秋冬养阴”

“秋冬养阴”源于《素问·四气调神论》，“夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。”春主生气，应于肝；夏主长气，应于心；秋主收气，应于肺；冬主藏气，应于肾。老年人要“正气充沛、邪不能袭”的状态，就得顺应春生、夏长、秋收、冬藏的四时变化。大意是春夏应养阳以生长，秋冬应养阴以收藏。夏至一阴生，由夏至日往冬至日，白昼渐短，气温下降，阴气偏盛，人体腠理闭塞，这是阳杀阴藏阶段。那么老年人如何做到“秋冬养阴”？

重食疗 秋冬季节人们通常饮食习惯偏于温热，火锅等辛辣食物大受欢迎，厚衣过冬必备，这都会使人体出现“阴虚生内热”“内热上火”的现象，对养阴会造成影响，甚至伤阴。因此，秋冬季节应尽量避免辛辣食物及烟酒，多吃一些诸如番茄、山楂、乌梅等润燥滋阴的食物。萝卜下气、利肠胃，正符合秋冬规律；利肠胃，就是利排泄。因此有“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方”的说法，秋冬季节可多食萝卜。秋冬进补还可吃一些养阴的食物，如秋梨、蜂蜜、银耳、百合等。也可在医生的指导下服些如生地、熟地、淮山药、知母、白芍、沙参、麦冬等中药煲汤。

穴位贴敷 秋冬季节阴寒气盛，阳气敛藏，气血不畅，经脉失于温通，是各类老年性疾病的好发之时。穴位贴敷以气相应、以味相感，通过药物对穴位温热刺激，温煦肺经阳气，驱散内伏寒邪，使人体阳气充沛，抗寒能力增强，从而提高机体免疫能力，对于老年人的咳喘、痰饮、痹证、失眠均会收到很好的效果，保证老年人顺利过冬。穴位贴敷时间选择在夏天的“三伏”与冬天的“三九”期间。贴敷期间禁食生冷、辛辣、油腻食物，避免剧烈运动出汗。贴敷部位瘙痒、灼热、刺痛等不适时及时取下药贴，需要注意的是穴位贴敷一定要在专业医疗机构由专业人员进行操作，不能盲目自行处理。

老年人若咳喘、痰饮，可选用相应药物加工后制成膏状，贴敷大椎、肺俞、天突、膻中、中府、肾俞等穴位。

老年性失眠可选用相应药物加工后制成膏状，贴敷心俞、肝俞、脾俞、肾俞等穴位。

老年人的过敏性鼻炎可选用相应药物加工后制成膏状，贴敷大椎、肺俞、肾俞、天突、膻中、足三里等穴位。

慎起居 秋冬季节天干物燥，老年人应及时补充水分，多饮白开水，也可早晚各喝一次蜂蜜水，以达到养阴的功效。秋季应早睡早起，以适应阴长；冬季要早睡晚起，以适应冬藏。早睡让人体阳气顺利进入收藏状态，避免夜露深重侵袭人体；早起则防阳气收敛太过；晚起可防寒保暖，都是为了顺应秋冬季节阳气收藏的特点。秋冬季节天气持续寒冷干燥，容易心情烦躁，不良的情绪对于养阴非常不利。要尽量保持心情舒畅，不可怒火攻心，不可大喜大悲。当情绪不好时，可以多聊聊天、散散心，以消除不良情绪蔓延。秋冬季节可以在室内进行轻柔运动，如气功、瑜伽、太极拳以调养身心、养阴护身。

总之，老年人要顺利过秋冬，就要根据秋冬季节的特点进行调养，尽量使人体处于一种健康活力、动态平衡的状态，达到防病治病、养生延年的目的。