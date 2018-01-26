数九寒天养生要“冬治”更要“冬防”

正是数九寒冬，中国北方多城市呼吸道疾病患者激增，医院应诊压力突升。中医专家建议，人们可以利用一年中最寒冷的这段时间，展开冬病冬治和冬养防病。

中医专家介绍说，慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、慢性阻塞性肺疾病、慢性咳嗽、慢性鼻炎、慢性咽炎、反复呼吸道感染等多种冬季常发疾病，可采取“冬治”法。冬病冬治主要采用三九贴，即在一九、三九和五九三个时间节点进行贴敷，或者食用膏方。专家说，在实践中，“冬治”法可以提高人体免疫能力和对气候变化的适应能力，有助于疾病治疗。

同时，利用数九寒天展开冬养防病也十分重要。专家表示，食补是冬养的最好方式，在寒冷时节，北方群众可适当喝些羊肉汤、牛肉汤，在汤中加入当归、大枣、黄芪等食材，能够提升营养、增加身体免疫力。另外，除了食补，更要律己，要“冬治”更要“冬防”。冬季养生要按照气候变化保持良好的生活习惯。专家建议，老年人可以通过做保健操、八段锦、太极拳等方式锻炼身体；一些平日应酬多的中年人，应尽量戒烟戒酒；年轻人则应该少熬夜，按时起床睡觉，不要长时间玩手机电脑。（据新华社）