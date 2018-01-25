当你被需要职业就会有光亮

在很多人眼中，一台手术成功的背后，更多看到的是外科医生和麻醉医生的身影，而忽略了一个重要的角色——手术室护士。手术室护士的工作辛劳而繁重，经常早出晚归，因此她们有一个美丽的称呼——“月亮天使”。这群美丽的天使在无影灯下，用严谨的工作态度，一丝不苟地配合医生完成每一例手术。从对患者第一声问候开始到手术结束，保证患者手术安全，预防术后伤口感染，她们全程给予患者精细照护，同时建立信任，拉近距离，赢得尊重，体现职业价值。

信任与依赖

当患者离开家属进入手术室的时候，是一种无助的状态。我自己也曾作为患者躺在手术床上，当时感觉手术间特别大，屋顶特别高，心里空荡荡的。作为一名很了解手术室工作的医护人员，我都感觉如此，更不要说一个进入陌生环境而且身边没有家人陪伴的患者了。所以在工作中，我们时常会听到“您别离开”这样无助的请求，这是患者发自内心的一种呼唤，是对我们的一种强烈需求。这个时候，一句问候、一个握手、一段陪伴，都会让患者感受到一股暖流的存在，从而不再无助。

虽然有些手术并不大，但是由于患者的焦虑，会使得手术无法顺利进行。我们曾经遇到过这样的一名患者，其正处于疾病的危险期，急需进行动静脉瘘手术来完成血液透析治疗。可是患者因为焦虑和害怕，执意要离开手术室，无论医护人员如何劝说，他都拒绝手术，放弃治疗。我们很清楚，这名患者如果不做这个手术，肯定会有生命危险。治病救人是我们的义务和责任，我们要想办法让患者对我们产生信任，接受手术。于是，我们营造一个安静的环境，与患者聊聊家人、聊聊爱好、聊聊工作，进行心与心的交流，慢慢地让他打开心扉，唤起他对美好生活的憧憬。

当我们面带微笑轻握他的双手时，我们可以从他的眼神中看到对我们的信任；我们可以通过“你陪我好吗”一句简单的请求，感受到他对我们的依赖，这种信任与依赖让我们倍感欣慰。当手术结束后，患者的一声“谢谢”，家属的如释重负，都让我们觉得这一切努力都是值得的。

尊重与价值

信任是建立良好护患关系的开始，手术室在开展优质护理服务过程中，通过对患者的术前访视，术后回访，壁报宣传以及利用微信平台进行手术常识的科普宣教等，是为了让更多的患者及其家属了解手术室护理工作，信任手术室护士，放心地接受手术治疗。我们要做的，就是通过精准的、专业的手术护理，保证患者术中安全，从而让患者满意、家属满意，并赢得他们对我们护理这个职业的认可与尊重。

我们总在谈论人生的价值，那么价值体现在哪儿呢？是学历？是收入？这只是价值的一小部分。我们通过用心的帮助和照护患者，满足患者心理需求、解决患者病痛、帮助患者恢复健康，让他们感受到爱与尊重，使他们觉得，护士是他们疾病治疗过程中必不可缺的角色，我们可以成为朋友、亲人。患者对我们的信任、认可和尊重，是我们护理工作价值的全部体现。

（摘自：健康报，作者：北京大学第一医院手术室护士长穆莉，本报记者魏李培整理）