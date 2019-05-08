卫健委：注册护士总数超400万 老年护理从业人员队伍壮大

人民网北京5月8日电 在国家卫健委8日召开的例行新闻发布会上，国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉表示，近年来，护理工作得到快速发展，取得显著成绩。护士队伍发展壮大，素质和专业能力显著提高。2018年底，全国注册护士总数超过400万，占卫生专业技术人员近50%，每千人口护士数达到3人。具有大专以上学历的护士近70%，护士专业素质和专科护理服务能力不断提高。

据焦雅辉介绍，2018年底，我国护理院（站）近800余个，康复医院800余个。老年护理从业人员队伍壮大，医疗护理员培训制度正在建立，老年护理服务逐渐由机构内延伸至社区和家庭，得到快速发展。护理服务模式不断创新，服务更加多元化。随着大数据、互联网、信息化技术等与护理领域的深度融合，智慧护理、“互联网+护理服务”等新型服务模式不断创新，护理服务供给增加，护理服务更加专业、便捷、多元化，精准对接群众多样化、差异化健康需求。

焦雅辉指出，目前我国护理工作主要面临两大难题：一是供给总量不足。优质、专业护理资源短缺，护理资源供给未完全精准对接老年人、慢性病患者、失能、半失能等人群护理需求；二是护理资源结构有待调整，基层人力资源缺乏。下一步，国家卫健委将加快发展护理服务，未来工作重点主要包括大力加强护士队伍建设，加快发展护理服务业，加强老年护理服务及加大宣传倡导力度四方面。

最后，焦雅辉表示，应思考如何增强护士从业者的职业荣誉感和自豪感，拓展职业发展空间，提高社会认同，让公众理解护理、尊重护士，在全社会营造有利于护理事业和护理产业发展的良好氛围。同时，持续深化优质护理服务，不断提高护理服务水平。开展“互联网+护理服务”试点工作，规范引导“互联网+护理服务”健康发展，更好地解决护理服务可及性问题，使护理服务更加专业、便捷、多元化，精准对接群众多样化、差异化的健康需求。（实习生 翟悦）