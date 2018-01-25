明明是好心，患者怎么急了

事件 一日，护士小张给病人老王测血糖，发现血糖突然升高了。小张很纳闷：近期老王血糖平稳，怎么会这么高呢？经过仔细询问，发现老王漏服了降糖药。护士小张一着急，严厉地说：“发给你时不是告诉你了吗？天天吃，你怎么就忘了呢？”老王也是个急性子的人，大声嚷了起来：“不就是忘了吃药，这能怪我呀？血糖高就高了！”弄得护士小张灰头灰脸的，很是委屈，老王也不高兴。

体会 其实，护士小张着急完全是为了患者好，理解的患者会感谢护士的提醒，谨记忘记吃药的危害，不理解的患者则会以为护士在责怪自己。如果护士换一种沟通方式，比如这样说：“王大爷，你的血糖高是因为没有吃降糖药，一次忘记不会有太大的影响，但如果总是忘记，血糖会降不下来，对您的身体会有很大危害。”这样说会不会好一些呢？

希波克拉底说过：“医学有两件东西可以治病，一是语言，二是药物。”这足以看出语言沟通的重要性。语言是护士与患者情感、信息交流的主要工具，护士如果使用尊称，说话时语调平和、语气可信、语速舒缓，使病人有亲近感，就可以增强患者对医院和医务人员的信任，提高治愈疾病的信心。

沟通说起来简单，做起来却不易。沟通是护患关系的一座桥梁，然而桥梁的建造是需要下功夫的。因此，如何与患者进行良好的沟通，是我们每一位护理人员所要学习的必修课。

护理工作不仅是身体的劳作，更是心血的付出，护患关系需要用真诚来维护。希望可以用护士的爱心、耐心、微笑和真诚，理解和帮助患者，减轻患者痛苦、促进患者健康恢复，这是护患沟通的目的，更是护患关系和谐的助力。

（摘自：健康报，作者：北京市潞河医院侯园园整理）