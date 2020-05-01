专家谈治疗护理困难：初期需解决沟通交流问题 激励并增强患者信心

人民网北京5月1日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学人民医院创伤救治中心主治医师、援鄂医疗队队员刘中砥介绍，医护人员在临床治疗和护理过程中，确实遇到过一些问题。

刘中砥表示，早期收治的大量患者为武汉当地的老年人，由于听不太懂武汉话，存在沟通和交流障碍。为解决这一问题，医护人员利用休息时间学讲武汉话，并将医疗队中9名湖北籍护士，分在不同护理小组，保证遇到一些特殊情况时，可以由她们帮助沟通。病房内其他一些普通话较好的病友，也会帮忙做翻译工作。

“我们还会在隔离衣上写好医院名称、医护人员自己的名字以及鼓励的话语，既方便患者呼叫，也向他们传递了关怀，更便于与患者交流时拉近彼此距离。除语言沟通外，医护人员还会在与患者交流时加上一些手势和眼神。最常做的一个动作，就是竖起大拇指，向患者传递我们的肯定和鼓励，告诉他们，你可以的，加油！”他说。

刘中砥介绍，接诊的大部分患者都非常配合临床治疗工作。遇到情绪不好的患者，不太愿意接受治疗时，医护人员会第一时间去了解患者们出现心理问题的原因，在缓解他们紧张和不安的同时，用病房中已治愈的病例激励他们，增强他们的信心。