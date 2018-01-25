护理写满简单平凡的爱

冰心曾有一句名言：“爱在左，同情在右，走在生命两旁，随时撒种，随时开花，将这一径长途点缀得花香弥漫，使穿枝拂叶的行人，踏着荆棘不觉得痛苦……”

我想这就是对护士工作和人格的最好诠释。

小时候我孱弱多病，经常光顾医院，对打针、输液习以为常，于是对护士有一种特殊的敬畏。我经常梦想着自己成为一名白衣天使，轻盈地穿梭于病榻之间，周围没有了病痛，只有灿烂的笑脸。长大后我梦想成真，从我踏入医院那一刻起，忙碌的身影让我明白了护理工作的繁重，理解了护士圣洁外衣背后的艰辛。

护理工作永远是爱与奉献的演绎。我们所能做的就是要在每个瞬间，给需要照顾的患者送去温暖，用我们的爱心去驱赶病魔，用我们涓涓细流般的爱意来安抚每一个被病痛折磨的身心。

曾经有一位脑肿瘤老人，被病魔折磨得脾气暴躁异常。从他住进病区开始，就给了我们“暴君”的阴影，稍有不适就咆哮，稍有不满就大发雷霆。我们没有抱怨，不仅用娴熟的技术、扎实的专业技能

为老人提供优质服务，还用热情去感染他，化解他的愤怒情绪。每天我们都会主动嘘寒问暖，常常去病房与他拉家常，还津津有味地听他讲述家长里短。随着时间的延续，随着治疗效果的显现，他理解

了我们，也更配合治疗了。在老人、医生和护士的共同努力下，他战胜了病魔。出院时，他紧紧拉着我们手说：“你们就是我的闺女啊！”

每当此时，我都会庆幸自己的选择，正是护理工作这份神圣的职业让我可以如此贴近生命，聆听生命，感悟生命，让我学会热爱生命和尊重生命。记得南丁格尔奖得主王秀瑛前辈说过：“病人无医，将陷于无望；病人无护，将陷于无助。”护理工作虽然没有轰轰烈烈的辉煌，却写满了简单而平凡的爱。当我们为患者点燃康复之灯的时候，我心情是如此的平静祥和。

（摘自：健康报，作者：华北理工大学附属医院特约记者赵玉山整理）