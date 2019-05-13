护理迎来发展黄金时代

5月10日，国家卫生健康委“5·12”护士节座谈会在北京协和医院召开，8位来自不同护理岗位的护理工作者从各自角度讲述了从业心得和感受，让参会者感受到了白衣天使满怀爱心、敬业奉献的南丁格尔精神，也看到了护理工作者用为对接群众多层次、多样化需求所作出的努力。

会上，北京协和医院院长赵玉沛说，新中国成立之初，医院仅有200多名护士，而今天全院护士总数已近1900名，占全院职工总数的40%以上；护士学历层次不断提高，改革开放前护士几乎全部为中专学历，现在医院护士中本科及以上学历者达到80%。护理水平直接影响着医疗质量、患者安全和就医体验。因此，协和护理在管理上始终坚持“高标准、严要求”和“患者第一”的理念。同时，医院还努力为护士搭建多维度的成长平台，做好护士福利待遇、护理人力配置以及子女入托等工作，解决他们的后顾之忧，激发他们的工作热情。

中华护理学会理事长吴欣娟表示，从2005年以来，我国护士数量有了大幅度增长，责任制护理、优质护理服务在全国深入推进；护理内涵不断丰富，护理服务逐步延伸到社区和家庭。当前，我们迎来了护理学科发展的黄金时代。全国护理同仁将创新工作机制，狠抓内涵建设，积极应对人口老龄化等带来的新机遇与新挑战。

据介绍，国家卫生健康委将重点在4个方面加快发展护理服务：一是大力加强护士队伍建设。科学合理配置护士人力，加强护士培训培养，拓宽护士职业发展路径。二是加快发展护理服务业。通过推动护理领域改革与创新，完善相关体制机制，促进护理服务业持续健康发展。三是加强老年护理服务。印发加强老年护理发展以及加强老年长期护理需求评估和规范服务的指导性文件，进一步加快发展老年长期护理和老年照护，重点增加失能老年人的护理服务供给，增加老年护理服务人员数量。四是加大宣传倡导力度，在全社会营造有利于护理事业和护理产业发展的良好氛围。（首席记者姚常房 记者杨真宇 特约记者陈明雁）