专家谈新冠肺炎护理工作：专业护理和心理护理同样重要

人民网北京4月7日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中华护理学会理事长、第43届南丁格尔奖章获得者、北京协和医院护理部主任吴欣娟表示此次援鄂医疗队中护理人员占比接近70%，是救治患者过程中的主力军，在抗击新冠肺炎疫情工作中起到了至关重要的作用。

吴欣娟说，重症和危重症患者病情变化迅速，常合并多器官衰竭，治疗过程复杂，护理工作量大。在治疗过程中，护理人员需为患者提供生活护理、皮肤保护、营养支持等，同时要密切观察患者生命体征，采取前瞻性预防措施防治并发症。对于使用呼吸机的危重患者，护士需要进行气道管理、ECMO护理、俯卧位通气、床旁血滤等专业性护理工作。

对于方舱医院中轻症患者的治疗和护理，护士要做监测生命体征、采集标本、营养支持等方面的工作。

谈到患者的心理护理，吴欣娟表示，疏导患者情绪，主动与清醒患者交流沟通，对他们进行精神上的支持也是护理人员的重要工作。（实习生武雯婧）