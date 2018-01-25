当护士长，要抓好六个关键点

护士长的工作性质是基层管理者，这就说明护士长在管理过程中，多数时间同病人在一起，部分时间还要亲自顶班。在这种特殊的环境中，护士长如果能抓住每天工作的关键点，更有利于发挥这个特殊管理者潜能的发挥。

第一个关键点护士长上班第一个要抓的，就是病人的安全和夜班护士的工作状态。要了解这两件事情，护士长早晨必须提前到你管理的部门，一般提前20 分钟~30分钟，一是去看病区所有的重病人、特殊病人，做到心中有数，杜绝安全事件与纠纷的发生；二是去了解夜班护士工作是否到位，提出不足，优秀的在早会上点评表扬。做好了有表扬，有失误就善意地指出，更有利于护士进步。

第二个关键点护士的仪表和精神风貌。在晨会的时候，护士长再忙也要扫视一眼所有的护士，看看他们的仪表。如果违规理应提出；如果无精打采，问一问是否是家庭或本人发生了什么情况，给予帮助和关怀。只有护士的精神风貌好，才能确保团队全天平安。

第三个关键点要去过问当天每一个手术病人。无论手术大小，给病人一个安慰，一点信心，同时检查一下手术前准备的主要项目。病人手术回房时，只要护士长在病房，要协助责任护士接待术后病人，对病人的安全与人文关怀会起到积极推动作用。

第四个关键点下班之前，护士长一定到病区走一圈，哪怕给病人一个微笑。当你去时，在这一天的工作中，病人有不懂的问题，心里受的委屈，有对别人不能说的话，可能都会告诉护士长。这样，护士长就能发现很多问题，了解不少事情。如果病人的问题解决了，护士的失误弥补了，护士长这一圈就没有白走啊！

第五个关键点看一看护士的操作。护士长工作繁忙，又是顶班又要管理，但再忙也要注意观察护士的操作是否正规。

第六个关键点一定要与两三个病人进行沟通。与病人进行随意的沟通，主要是了解病人对护士白班以外的服务，包括与病人交流时对病人的称谓、夜班推门轻重、夜班拉铃情况等，尤其还要看看病人对健康知识的了解情况。

护士长管理很重要，要想管理更有效，就只有在管理上多思考，抓住管理的关键点。虽然护士长的管理不止这几个关键点，但可以先从这里入手，对工作还是有帮助的。

（摘自：健康报，作者：浙江省宁波市鄞州人民医院姚红梅）