隔离病区护士长：一切都在慢慢好起来 护士们真的很了不起

人民网北京3月28日电 43岁的夏红梅，眼神温柔，举止干练。她是湖北省第三人民医院呼吸内科三病区护士长。战“疫”期间，她率队承担起大量工作，从组建病区到照料患者，从医疗护理到心理建设，事无巨细、处事周全。而让夏红梅最自豪的事是，这次抗击疫情以来，她负责的科室全科没有一名护士感染。

1月20日，湖北省第三人民医院组建呼吸内科三病区并开始运营。21日，因夏红梅对传染类疾病救治有经验，被借调去负责护理管理，开始了与新冠疫情的近距离接触。

“当时病区只有9名护士，基本就是车轮战地工作。每次进隔离病房前，我都会盯着她们穿好防护服，检查好一个，进去一个。”夏红梅称，病区26张病床，一开放就满员，全是危重患者。病情重，合并疾病多，突发情况多。

一天，夏红梅刚出隔离区，病区内就传来“有患者情况突然不好，要抢救！”的声音，便赶紧返回。“喊这一声的是科室里的一位年轻护士，在抢救完这位患者后，她哭了。”夏红梅称，自己当时又心酸又心疼，毕竟她才二十出头，比我的女儿也大不了几岁，就要承受这样的压力。

夏红梅说道：“在这场与新冠病毒的大战里，我们的护士真的都很了不起。危重患者多，那些沉重的氧气钢瓶，护士们一天要搬运至少十几瓶，不少患者生活不能自理，大小便、擦洗，都是护士来完成。”

她经常跟自己的团队说，“我们再难，也没患者难。”重症患者吃饭困难，她们就煮八宝粥、银耳汤、萝卜汤、雪梨汤带去分给他们，热心企业捐给护士们的牛奶也分给患者们喝。

“有位48岁的男患者，病情发展快，从病情到情绪，护士们都特别关注他。”夏红梅称，有空了就去跟他聊几句，要他放松心情。他吃东西困难，大家就轮着给他煮粥、炖汤，终于他扛过了最难的时期，最终成功出院。最近他还给夏红梅发了消息，说已度过隔离期回家了，并且长胖了。收到这样的消息，夏红梅非常欣慰。

护士们除了要负责患者护理外，还担负起了日常的清洁、消毒。从门把手、床头柜、病床到地面，拍他们要每天做消毒，清理垃圾等。夏红梅说：“穿着防护服做这些工作，不到2小时浑身就被闷得湿透。大家没有嫌苦嫌累，努力保持病区的高速运转。”

夏红梅非常感激自己的团队，科室里30多名护士，年纪最长的46岁，最小的才22岁。夏红梅说：“我平时很严格，但他们都愿意配合我的管理。患者住院期间多多少少会有些情绪问题，我们护士都在努力解决，有时带着他们做‘八段锦’，有时候跳个简单的舞，让他们开心一下。”

随着时间推移，越来越多的患者出院了，其余人心里也有了盼头，有了希望。“一切都在慢慢的好起来了。”夏红梅称，我们只是这座城市里千千万万医护人员的缩影，我们的经历是这场疫情里所有医务人员的共同经历。

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