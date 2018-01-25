实习护士怎样招护士长喜欢：分享四个真实经历

目前实习学生已陆续进入临床，踏出了人生中的重要一步。这个时期除了学习临床知识技能外，还要面临新的人际关系。实习护士每轮转一个科室，最早接触的人就是护士长，处理好与护士长的关系

至关重要。作为一个过来人，我用真实的经历向实习护士说一说心里话。

经历一：晨交班已经开始了，一位同学才一脸惺忪地跑来，头发胡乱扎着，工作衣随便披着。

这样不严谨的形象，必然让护士长对她的印象大打折扣。实习是从学生身份向护士转化的必经之路，护士面对的是病人，一个邋遢、不守时的同学，承担不起生死相托的重任。要获得护士长的好感，为将来的工作打好基础，首先要做到衣帽整齐，举止得体，面带笑容，态度诚恳。

经历二：有一次，一个病人把大便弄得全身都是，我让一个实习护士帮着处理，她捏着鼻子，极不情愿地过来，不到一分钟扭头就走，还丢下一句“这擦屎弄尿的活我干不了”。

虽然这个同学是个例但是，我想告诉同学们的是：护理工作表面光鲜，实际上却是琐碎、又脏又累的工作，没有强大的心理素质，是适应不了这份工作的。既然选择了护理工作，就要俯下身子，不怕脏和累。

经历三：一次，一位同学去给病人测量血压，一会儿她慌慌张张地跑回来说：“病人没有血压。”我一惊，快步跑向病房，看到病人正好端端地坐着，悬着的心才放下来。事后我告诉学生，说一个正常人没有血压非常不恰当。她反驳说“: 我就是没有测到血压，我要什么都会就不来实习了。”

医学是理性的，实习生首先要学会的就是客观看问题，理性分析问题。一个正常人测不到血压，没有分析原因就贸然下结论显然是不妥的。我们进行了一番长谈，最后这位同学认识到自己的错误。在实习过程中，要勤观察，多思考。有错不可避免，关键是对待错误的态度，要学会说“我错了，对不起”，才可以让以后的工作顺利进行。

经历四：那天，病房收了一个流浪病人，全身特别脏。安置好病人后，我听到一个同学以不满的口气批评另一个同学说：“你咋这么笨呢？让干什么你就干什么，那个流浪病人脏死了，咱们是来学技术的，不是做免费劳动力的。”

这话让我大吃一惊，也明白了最近为何大家不愿意带教实习同学。这个同学对自己要求不严格，心态消极，还影响别人，自然不会有人喜欢她，也很难和护士长搞好关系。

实习护士要做好自己，不要传播负能量。

（摘自：健康报，作者：河南省洛阳市第三人民医院刘转巧）