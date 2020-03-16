驰援武汉男护士长凌传仁:"爱比病毒蔓延得更快"

暖阳很灿烂，洒落在凌传仁的脸上。来武汉快50天了，凌传仁感受过武汉的阴冷与大雪，但他始终认为，“武汉是一座温暖的城”“爱和温暖比病毒‘蔓延’得更快。”

凌传仁，广东省中医院二沙岛医院急诊科护士长，疫情期间驰援湖北武汉。“每次交接班，我都会问一下他们感觉好点没有，有时候不用问，看到他们的精神面貌，都感觉和之前不一样了。”

患者生命相托，“我”必竭尽所能

如果说医疗技术、药物是抗击病毒的“矛”，温暖的传递便是战胜病毒的“盾”。

病区里，一位80多岁的叔伯，戴着呼吸机，听力也不太好。前些天，因为呼吸急促，老人进行了呼吸机辅助通气，中医药综合治疗和护理。“这几天见到他，精气神和各项指标好了很多”，谈及此，凌传仁脸上流露出欣慰。

从广东来的凌传仁，听湖北话有点费劲，但他握着老人的手，微笑点头，老人也“心有灵犀”竖起大拇指，比个“OK”手势，这些天来两人已经形成了默契。

最让凌传仁感动的是，一位病情较重的阿姨，正用呼吸机辅助治疗。当向她介绍来隔离病房支援的新同事时，她尝试着挪动身体。起初，凌传仁以为她有什么不舒服了，赶紧问“怎么了？”阿姨却说：“真不好意思呀！我不能起身欢迎你们新来的同事！感谢你们！”

谈到这里，凌传仁的眼圈湿润了，“当时她带着呼吸机，没什么力气，想动一下身体很困难。”

要守护好团队同事

急诊科面对的病情比较急、工作量很大，要求医护人员快速、准确、高效的处置能力。“在急诊的经验，让我们可以在非常规的工作环境和状态下灵活应变，实现对患者的快速救治，还有一些危重救治的设备操作很快上手。”凌传仁自信地说。

作为一科的护士长，在团队其他队员来到隔离病区，穿上防护服，下临床之前，他都会特意嘱咐、反复强调、细心关怀，“一定要注意防护”“一定要慢、稳、注意安全”“只有保护好自己，才能更好地帮助病人”……

说起挑战，凌传仁说：“在我心中，要让大家健健康康来、平平安安回去，作为护士长，有责任保障大家的安全。”

凌传仁讲述，一对患者夫妇在出院前还特别交代，“你们一定要平平安安回去，要不然我们会觉得对不起你们，对不起你们的家人。”

战役胜利后我想“回家抱抱家里人”

在踏上战役征程时，凌传仁的家人有担心、有挂念，但是同为护士的妻子与父母给他更多的还是支持，因为前方有更多需要他的人。

“疫情结束后，最想回家抱抱家里人”，凌传仁有些哽咽。

每天工作结束后，凌传仁会和家人通视频报平安。“会想家，让他们看到我这边的生活工作都好，他们也会更踏实安心一些。” 凌传仁说。

采访中，“温暖”是凌传仁提到最多的“词汇”，温暖也是他笑容里潜藏的巨大力量。温暖的武汉之于凌传仁，是来自患者的感激和信任；而医护工作者之于武汉，则是春天里生命的“暖阳”！

图为三岁的儿子特意为凌传仁画了一幅画。

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