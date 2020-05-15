将温暖的“三米阳光”洒向抗疫一线

新冠肺炎疫情来袭，武汉告急，八方援助。自1月26日起，北京大学第三医院由乔杰院长带队，先后派出三批共137名医务人员赴武汉，在同济医院中法新城院区开展重症患者救治工作。这其中，就有急诊科护士长崔曼。

崔曼介绍，为提高工作效能、保障护理质量，护理团队构建了三级护理管理架构，设总护士长、护士长及组长管理体系；并组建7个临床护理工作小组，将具有前期工作经验的第一批队员及危重症、呼吸重症、急诊科专业护士和具有危急重症规培轮转经验的护士均分到各个小组，优化各护理小组人员构成。

针对合并不同学科疾病的患者，一人一策才是患者护理的关键。对此，病区专门成立了重点患者护理管理小组，建立一对一工作群，针对所管理的危重患者随时进行病情沟通，充分掌握当前护理要点，及时针对病情变化调整护理计划，确保精准护理计划的制定与实施。护士每天和医师一起查房，充分掌握医生的诊疗思路，更加有效地推动治疗进程。

这次疫情特殊，医护人员面对的不仅是医疗救治上的挑战，更有心理上的挑战。为此，崔曼和同事们遵循“三米阳光”的护理理念，给予患者心理支持，帮助他们树立信心，促进康复。据了解，“三米阳光”是北京大学第三医院从2017年开始在全院倡导的护理文化，提倡在护理工作中关注、关心、关爱出现在三米内的所有人，用护理人的行动，为患者、家属和同事营造温馨的氛围，也为治疗疾病起到积极正向的作用，帮助患者尽快恢复健康，因此，这个援鄂护理团队的名字就叫 “温暖武汉的三米阳光”。

有一次，有患者说：“住院好几天了，太想吃热干面了。”于是崔曼他们再次上班时，特意从驻地为患者带了一份煮好的热干面，并手写了“北京炸酱面祝武汉热干面早日康复”的卡片。此外，队员们还自制了很多交流鼓励卡片，在患者床头留下了“加油，我们与你同在”“无论何时，不抛弃不放弃”等温馨祝福。这些真诚的祝福饱含着队员们对患者的爱，也寄托着来自“三米阳光”的温暖。文/本报记者 蒋若静