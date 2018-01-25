流感预计寒假后开始缓慢回落

24日，市疾控中心发布称，受季节性高峰及雨雪低温气候等因素影响，目前武汉流感活动上升。据统计，2017年秋至今，流感病例数达到上一年同期近5倍。流感活动处于较高水平仍将持续一段时间，市民应加强预防。

近八成感染者是儿童

据统计，2017年，我市全年流感报告较2016年增加了1.5倍。特别是2017年10月以来，我市进入季节性流感冬季流行季节，流感病例总体呈上升趋势，截至2018年1月21日，全市报告病例数是2016年同期的4.8倍。无流感相关重症病例报告。

近两周，流感活动呈快速上升趋势，病例以儿童为主，占79.3%，与全国流行状况相似。

多种病毒亚型叠加造成流感高峰

从监测情况来看，2015年以来，我市流感病毒的三种亚型渐进交替主导存在。如2017年10月以后，我市流感病毒以乙型为主；进入2018年后，则开始以新甲型H1为优势流行株。市疾控中心正在密切关注后期流感活动变化情况。

市疾控专家介绍，去年入冬以来，我市出现流感季节性高峰，主要是多种不同的病毒亚型叠加造成的。2017年冬季占主导的乙型流感病毒亚型和2018年1月占主导的甲型H1亚型，已有较长时间在我市未成为主要的流行株，造成易感人群累积，人群缺乏免疫力而普遍易感。其次，去年入秋以来，呼吸道疾病增多，个体抵抗力下降，助推了流感病毒的感染和传播。

流感疫苗接种量翻番

专家分析称，鉴于低温气候和春节返乡人员的增加，我市流感疫情仍将持续一段时间，预计到中小学寒假结束后，流感上升趋势将开始缓慢下降。

专家表示，接种流感疫苗是预防流感最经济、最有效的手段，可显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。尤其建议老年人、儿童、孕妇、慢性病患者和医务人员等流感高危人群接种流感疫苗，6月龄以下婴儿家庭成员和看护人员也应接种流感疫苗。

据了解，武汉市民去年流感疫苗接种有了大幅增长，达到13.8万剂次，较前年翻了一番。然而，全人群接种率仅1.3%，远低于上海、北京、深圳、杭州等发达地区城市，人群免疫屏障尚不足以抵御流感病毒的侵袭。

建议广大市民在自愿、自费及知情同意的情况下，在我市社区卫生服务中心或乡镇卫生院预防接种门诊接种流感疫苗，可获得较好的健康保护。此外，市民近期若出现发热、咳嗽、流涕等症状，也要及时就医，在临床医生指导下规范治疗，以便早日康复。