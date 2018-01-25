患者突发中风切勿盲目喂水

据了解，脑卒中就是我们俗称的“中风”，具有发病、致残、死亡和复发率高的特点。据世界卫生组织统计，全世界每6个人中就有1人可能罹患脑卒中，每6秒钟就有1人死于脑卒中，每6秒钟就有1人因脑卒中而永久致残。在我国，脑卒中已成为居民第一位死亡原因，是人民群众生命健康的第一杀手。

流行病学研究表明，中国每年有150万至200万新发脑卒中的病例，目前现存脑血管患者700余万人，其中约70%为缺血性卒中患者，是事故复发性卒中的高危个体。

轻微脑血管病是最严重的、需紧急干预的“卒中预警”事件，是最为重要的急症，轻微脑血管病48小时内发生卒中风险最高，7d卒中复发风险高达12%，90d累计复发率约为20%。一旦复发常造成终生残疾乃至死亡。

近几年来，清远市人民医院深入宣传脑卒中预防知识，制定相关标准和干预准则，培养专业人才，指导临床规范筛查、科学用药、合理治疗，组织科学研究，积极构建区域性脑卒中防治网络体系，对提高清远市居民脑卒中危险因素知晓率、控制率，降低脑卒中的发生率、复发率、死亡率和致残率，延长高危人群平均寿命，提高生活质量，起到了积极作用。

不久前，清远市人民医院共对城区及三坑、太平两个乡镇18000人次，住院患者9000人次脑卒中高危人群进行了脑卒中高危人群筛查，初步筛查结果显示，清远市脑卒中高危人群占比大约是10%。

专家表示，对于脑卒中患者来说，若延误了治疗，对脑神经细胞的损害将会是不可逆的。根据目前医学界研究成果显示，急性缺血性脑卒中黄金治疗时间为“4.5个小时”，也就是常说的溶栓治疗“时间窗”，一旦有人被发现有疑似脑卒中症状，在溶栓治疗“时间窗”内到达医院并得到积极治疗，可以康复如初。

在拨打“120”急救电话的同时，市民也可以就地救护。应使患者仰卧位，头肩部垫高，呈头高脚低位，以减少头部血管的压力；将头偏向一侧，以防止痰液或呕吐物引起呛咳，或回吸入器官造成窒息，如果患者口鼻中有呕吐物阻塞，应设法抠出来，保持呼吸道通畅。如果患者不清醒，切勿盲目给患者喂水或饮料。

如果患者是清醒的，要注意安慰患者，缓解其紧张情绪，保持安静，切勿慌乱，不要哭喊或呼唤患者，避免造成患者心理压力。在医生明确诊断前，切忌给患者服用药物，如止血剂、安宫牛黄丸等，也包括平时服用的降压药，防止加重病情。