这些健身误区 你中招了吗

仰卧起坐练腹肌× 减肥全都靠锻炼×

不管你是健身大神，还是减脂大咖，都是在不断探索新的健身项目，希望能够找到一条通往“马甲线”“六块腹肌”“小蛮腰”的捷径。然而，不幸的是，目前健身界很多所谓的“塑形神话”背后推荐的健身策略可能并不值得推广，长期实行还可能弊大于利。美国“商业内幕”（Buiness Insider）网站整理了一些常见的误导性健身窍门，希望以此帮你更好地健身。

误区：

最好的健身时间就是一大早

真相：

任何固定的时间都可以

其实最好的健身时间是任何你可以一直坚持的时间段。最好是养成每天固定的时间去健身，如果晚上活动对于你时间更合适，那就固定在晚上，如果你更喜欢早起晨跑，那也没问题，坚持下来。如果说你是个纠结症患者，拿不定主意，那就让专家来帮你做主：一些研究表明，早起第一件事就晨练的确是帮助身体减重最快的一种方式。

误区：

举重训练能将脂肪转化为肌肉

真相：

两种细胞无法互相转化

把脂肪转化为肌肉的想法完全是“白日做梦”。理论上讲，这两种完全是不同的组织。脂肪是脂肪细胞，肌肉是肌细胞，脂肪不能转化为肌肉就像是水不能变成汽油一样。但如果整个人瘦下来后，肌肉的确会看起来更多了，不过这里不是相互转化的关系，而是这些肌肉本身就存在你的身体里面，当你胖的时候，脂肪过多就会遮盖住这些肌肉，呈现在外表的更多是脂肪。而当你身上的脂肪量减少了，这些一直被“隐藏”掉的肌肉就会呈现出来，就好像突然长出来一样。举重训练只能增强脂肪周围的肌肉组织，如果想要减脂，唯一的办法就是从饮食上下手了。

误区：

谜语是锻炼大脑的最佳手段

真相：

有氧运动也锻炼大脑

很多研究表明，普通的健身运动其实才是大脑最好的锻炼方法，这比那些坐着动动脑筋猜猜谜语、打打电子游戏要有效得多。哈佛医学院的官方博客曾发文表示，“有氧运动不仅是心脏健康的‘保护伞’，也是锻炼大脑的最佳方式。”任何能够让你动起来、心跳加速、汗液渗出的有氧运动，只要坚持下来，一定会对大脑产生显著而全面的锻炼效果。如果想要提高记忆力、对抗与年龄相关的认知能力退化，那健身运动可以说是一剂“良药”。

误区：

仰卧起坐是练腹肌的最好方式

真相：

需配合平板支撑等加强训练

仰卧起坐只能在一定程度上对你腹部的上半部分起到作用，也就是说如果你连续敲打腹部1000次，但是错过了斜肌、下腹部和腹横肌，肌肉就会包裹住你的脊柱。这一点对于练出一个强壮的身体是至关重要的。所以如果要实现6块腹肌的目的，单独做仰卧起坐即使每天做500个也是“打水漂”，只有在仰卧起坐的同时结合其他的方法，比如平板支撑、侧平板式、反向平板这几项运动，才可以加强“深层的内在核心肌肉”，同时还不会伤害背部。

误区：

跑马拉松是最好的保持健康的方式

真相：

每天都要跑一点比集中一天效果好

即使不突破5英里（约8公里）的路程，你也可以从长跑中获得相当的回报了。其实每天坚持高强度地快跑5至10分钟并不比跑上好几个小时的效果差。事实上，即使每周只跑一个小时，只要把这一个小时分配到每天的运动日程上，让跑步日不间断，那么，得到的效果会与那些每周集中跑上3个多小时的人不相上下。而且，多年的相关研究发现，短时间内的爆发性高强度运动可能跟长时间的耐力型运动起到的作用大同小异，而前者还会在运动过程中乐趣更多些。