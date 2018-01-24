把错误卡在“接近”时

“接近错误”，是指在偶然因素或即时介入行动的干预下，原本可能导致意外、伤害或疾病的不良事件并未真正发生。安全是医院工作的生命线，因此，对“接近错误”事件的采集、研判和控制是深化前瞻性医疗安全管理的重要举措。护理作为离患者最近的安全关卡，护士的责任十分重大。

浙江省嘉兴市第一医院自2015 年3 月1日启动“接近错误”管理活动以来，医院护理部门主动发现工作短板，认真总结上报，从系统流程上分析问题，堵住缺口。作为此项活动的牵头部门，护理部要求对每一例“接近错误”事件，都在第一时间组织各临床科室讨论，从流程和管理等方面查找原因，形成整改措施并通过系统上报。每月初护理部召开专题讨论会，再次分析上个月新上报的“接近错误”事件，从中捕获关于安全隐患和高风险的综合信息，吸取教训，形成全院性整改方案并推广落实。年末，医务科、护理部、质控办、院感科等多部门联合，实地查看各科对“接近错误”事件的具体整改措施、执行进度和实际成效，为预防不良事件的发生奠定坚实的基础。截至目前，全院共累计上报接近错误事件59 例，涵盖医疗、护理、信息、检验、药房、输血科等多个部门，使一些潜在的隐患与风险消灭于未然，保障了患者的安全。

为确保制度更好地落地，构建奖励性医疗护理环境，提升安全管理效能，医院在2015年终举办了“接近错误”管理活动年度评审会，就2015 年上报的31 例“接近错误”进行评审和表彰，最终决出“接近错误十佳管理奖”、“管理优秀奖”和“管理参赛奖”。

实例分享

1、化验值优化采血流程

事件经过：化验室口头报告危急值血小板计数8×109/L，患者恰好有鼻衄及少量牙龈出血，医生考虑患者存在出现狼疮危象，以及头颅、消化道等内脏器官出血的风险，医嘱药物治疗。同时联系检验科，检验科人员再次为该患者检查标本，发现血液样本中血小板聚集明显，建议立即血常规复检，复查结果血小板计数为：66×109/L。

整改措施：1.化验室出现危急值时，如怀疑血小板聚集等特殊情况，及时提醒临床复查，避免类似情况发生。

2.病区内组织医护人员再次学习危急值

报告制度，对危急值报告应结合临床进行认真分析，有疑问时立即复查。

3.制订血小板聚集患者采血流程，并在全院各护理单元推广。

2、增强CT患者口服药管理

事件经过：患者检查前反映，上级医院要求做增强CT 检查前需要停服二甲双胍片。护士汇报放射科医生、联系病区医生，暂停CT。经仔细阅读造影剂碘海醇说明书，该药可使服用降糖药（二甲双胍）的糖尿病患者发生乳酸性中毒。为预防这种情况发生，在使用造影剂前48小时应停服双胍类降糖药。

整改措施：1.护士长组织科室人员学习增强造影剂及二甲双胍的药理知识。

2.主班护士在通知患者做检查时，询问用药史及疾病史。

3.使用碘海醇造影剂的患者，由护士通知医生在使用造影剂前48 小时内停止二甲双胍片医嘱。

3、发现糖尿病患者问题医嘱

事件经过：责任护士核对新患者医嘱时，发现糖尿病患者有静脉滴注5%葡萄糖注射液500 毫升而未加胰岛素的医嘱，立即请医师更正医嘱。相同性质的接近错误事件2015 年共上报2 例，2016 年1 月～3 月已经上报3 例。

整改措施：1.糖尿病患者使用粉红色腕带，以区别于普通患者的浅蓝色。

2.床头设置糖尿病标识。

3.每一位新患者输液前，护士要询问是否患有糖尿病。

4.责任护士、管床医生要对分管患者病情熟悉。

5.信息系统的医嘱栏目中增加“糖尿病”提醒功能。

（摘自：健康报）