护理新生儿要打哪些"小怪兽"：哭声就是命令

新生儿护理项目数不胜数，比如准确评估新生儿潜在的危险因素，制订护理计划、给予整体护理，生命体征的监测，喂养，防止呼吸道、脐部、臀部感染等。其中，尤其要注重呼吸功能、心率、体温监测。护理中要保持呼吸道通畅，密切观察呛奶迹象，防止呕吐物误吸致窒息，或者吸入性肺炎。喂奶后让新生儿保持侧卧，让呕吐物顺利从口角溢出。有的新生儿吸吮力差，可以用滴管将母乳慢速滴入新生儿口中喂养。如果新生儿吞咽功能尚未成熟，需要用胃管注奶，奶量严格按医嘱执行。

个别早产儿可能会出现呼吸暂停，护士发现时要立即弹足底、手指予心脏按压，及时吸出口腔、鼻腔以及下呼吸道的分泌物，让呼吸、心跳及时复苏。对输液量、速度要严格管理，采用微泵输液，密切观察输液部位是否肿胀。如果发现异常要及时记录，并做好有效应对，床前口头、护理笔录交班，均要一丝不苟。新生儿用药剂量换算要精准，经二位护士查对准确无误，方可执行。

新生儿的哭声，就是我们的命令，听见就要及时查原因：是饥饿、身体不适、臀部粪便刺激，还是过冷或过热？找到原因后及时给予恰当处理。当然，忙里抽空，还要满足新生儿爱与亲密关系的心理需要，送新生儿一个恬适的怀抱。

（摘自：健康报，作者：广东省广州市番禺区中心医院 何洁庄）