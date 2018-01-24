北京儿童医院新院选址四环外

昨天，是北京市第十五届人民代表大会第一次会议代表报到的日子。在报到现场，市人大代表、北京儿童医院党委书记、副院长王天有透露了北京儿童医院搬迁计划。他透露，根据规划安排，儿童医院新址预计将选址在四环以外，而目前医院的旧址则有望继续保留，用于接诊急危重症患儿。

“大约十五年前，北京市政府就提出了再扩建两所儿童医院的想法。现在来看，过去的梦可能在未来几年就会实现。”王天有表示，近20年来，北京儿童医院和首都儿科研究所的儿科就医场所普遍存在设备陈旧、空间受限等问题，这使得儿科看病的基础条件不足。首都儿研所落户通州目前已基本成定局，而北京儿童医院新址的选址目前市政府、市卫计委和医管局正在加紧落实，希望能够借着这次两会期间推动这件事，把儿童医院的建设等问题作为北京市为百姓服务的折子工程去推动。

那么北京儿童医院会不会像天坛医院一样整体搬迁？“我们会按照北京城市总体规划安排来进行。”对此，王天有表示，需要注意的是，儿科有一个特殊性，就是儿童起病急、病程进展比较快，如果完全搬到四五环以外，对儿科就诊非常不利。因此，儿童医院和首都儿研所的本部可能应该会保留，用于接诊急危重症患者。至于疏解至四环外的新院，则将主要用于收治慢性病或者需要长期住院治疗的患儿。（记者 刘欢）