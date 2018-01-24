某些药物可能会对运动产生危险的副作用，如果锻炼期间服用以下4类药物，对运动的不良反应会更大。

1.β受体阻滞剂。这类药物通常用于治疗高血压，也适用于青光眼、偏头痛或心脏病等疾病。β受体阻滞剂能够降低心率，这就直接影响到了运动的积极效果之一：心率提升。加拿大药剂师协会药物创新部门主任菲利普·安伯利表示，它会让人们很快感到疲劳，令锻炼兴致高昂的人十分沮丧。

2.止痛药，主要分为两种，一种是对乙酰氨基酚，它能替代阿司匹林起到解热镇痛的作用；另一种是布洛芬，它能在治疗疼痛的同时，减轻肿胀和炎症。加拿大西安大略大学生理学和药学教授麦克尔·里德解释，疼痛会发送出组织受损的神经传递信号，服用止痛药会抑制这种信号。如果你因为脚踝扭伤而受伤，就要让身体彻底休息和恢复，而不要用药物来掩盖疼痛，以免出现进一步的损伤。

3.抗抑郁药。这种药物可以改变大脑中化学物质的平衡，帮助稳定和改善情绪。但是，在服用这类药物的头几周里，疲劳和困倦是常见的副作用，嗜睡也是其副作用之一。抗抑郁药通常也有增加体重的副作用。

4.抗组胺药。嗜睡是抗组胺药物的副作用之一，尤其是老一代的药物，如苯海拉明和扑尔敏。抗组胺药能阻断或减轻因接触宠物毛发或花粉引起的过敏反应。服用这类药物会降低警觉度，导致人们在一些需要灵敏度的运动中受伤。因此要安排好服药时间，这类药物药效时间短，只能持续4个小时，过了药劲后困意就消失了，对锻炼的影响不大。（蔡利超 编译）