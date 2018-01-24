橡皮锤敲脚跟治不好骨刺

刘大妈近一个月左脚跟疼得厉害，她听周围人说脚跟痛是长了骨刺，每天坚持用橡皮锤敲打脚跟可以消掉骨刺，就在街头买了一个“康乐锤”，没想到越敲越痛，连走路也有些困难。经家人劝说后，她来到医院检查，经过X线片检查，确实跟骨长有小骨刺。医生给刘大妈开了点药并配合中药熏洗，并告知注意事项。一周后复诊时她的疼痛症状就消失了，她又开始散步了。

老年人脚跟痛常见，多和跟骨骨刺有关。骨刺一旦挤压刺激足底筋膜和跟垫脂肪组织引起局部炎性反应，才会造成疼痛。那么，骨刺又是如何长出的呢？这是因为，由于脚跟是一个承重部位，人体体重的50%都是由脚跟承受的，随着年龄增大，跟垫脂肪组织发生退变，胶原、水分及弹性纤维组织逐渐减少，加之足底肌肉韧带慢性牵拉损伤，就使跟骨结节下方肌肉韧带附着点处劳损变性，不断钙化和骨化，逐渐形成骨刺。

人与骨刺常常“和平共处”，相安无事，一般并不产生症状，也不影响功能，若有疼痛不适，应到正规医院接受治疗。而像刘老妈这样听信谣言，采用橡皮锤敲打脚跟的方法治疗骨刺，由于反复刺激骨刺下方的跟垫脂肪，造成跟垫脂肪组织损伤、发炎、水肿，引起剧烈疼痛。

特别提醒，老人一旦出现脚跟痛，应到正规医院骨科就诊。平时要善待脚跟，不穿底太硬的鞋，不要让脚跟长久站立或过度散步行走，以免造成组织损伤。坚持每晚温水泡脚，自我按摩脚跟，疏通经络，改善血液循环，对预防脚跟痛十分有益。