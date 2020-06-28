腿脚疼痛就买膏药治骨刺？别被不良商家误导了

很多老人在感觉腿疼、膝盖疼时都喜欢说：“长骨刺了”，还有人为了缓解疼痛购买“专治骨刺”的特效药。其实，这是认识存在误区。

骨刺即骨质增生，多发生于负重较大，活动较多的部位，如颈椎、腰椎、膝髋、膝髋关节、足跟等。一般来说，人从20岁开始，骨骼就有退行性改变。随着年龄的增长，退化越来越严重。骨骼退变造成局部结构不稳定，运动幅度增大，周围韧带及筋膜对骨膜牵拉力量增大，导致骨膜下充血，血肿骨化后，既形成骨刺。局部病变，创伤、体重增加等因素，均能促使骨刺形成。重体力劳动者、运动员的骨刺形成比普通人更早。肌肉“力量”薄弱者，由于无法有效稳定关节，也容易形成骨刺。

图中箭头指向的就是明显的足部增生骨刺 绘图：居宇峰

研究表明，人到40岁时，几乎90％的人的负重关节都或多或少有骨刺形成。由此可见， 骨刺虽然在老年人中比较普遍，但中年人也容易长骨刺。

值得注意的是，绝大部分骨刺是身体衰老的一种表现，只有少部分骨刺对人体有害，例如长在腰椎、颈椎上的骨刺，主要因为压迫到了神经，对周围的结构产生了刺激。

目前，市面上很多商家利用骨刺大做文章，推出特效膏药、药水等，宣传一贴一抹骨刺就融化了，其实不太可能。因为骨刺是骨头长出来的一部分，和其他骨头没有明显的区别，膏药或药水很难做到只融化骨刺，不损伤其他骨头。

有些人觉得膏药或药水有效，很可能是因为里面含有止痛成分，或者是激素，可以缓解疼痛。表面上看，骨刺好像是治好了，实际上仍然存在。另外，骨刺是身体的代偿反应，去掉之后仍然会继续生长，并不能解决根本问题。

受访专家：徐州市中心医院骨关节外科、运动医学科主治医师王杨雨凡

本文由中国中医科学院眼科医院骨科主任医师朱瑜琪进行科学性把关。