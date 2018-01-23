女工程师获国家技术发明奖 十年攻坚底气在哪里

人民网北京1月23日电 （记者杨迪）见到李双双的第一眼，会让人感到惊艳和不可思议。如果只是在路边偶遇，谁也想像不到，正是这样一位年轻的女性，与其团队共同研发完成了具有自主知识产权的“超声剪切波弹性成像关键技术”。不久前，这项技术获得国家技术发明二等奖，促使我国医学超声实现了由普通彩超向高端弹性超声的跨越。



迈瑞医疗超声产线主任工程师李双双

科研攻坚十年坚守 她说：值！

1月8日下午，记者见到了刚刚从人民大会堂接受颁奖归来的迈瑞医疗超声产线主任工程师李双双。虽然仍掩盖不住获得荣誉后的兴奋心情，但她讲起话来依然清晰且有条不紊。

“十年磨一剑”用在这项发明上再贴切不过。李双双介绍，从2008年开始到现在，这个项目她和她的团队已经研究了10年。从初出茅庐的毕业生开始做起，10年的坚守，并不是每一个科研人员都有耐心坚持到最后。

“10年里面就算做一件简单的事情，中间也需要很多恒心，更何况像我们这种技术攻关的难度其实非常大，过程中充满了汗水和泪水。”李双双说，当时弹性成像技术在国际上刚刚出现，而我们的目标是不仅要做出这个技术，还要把它真正落实到临床应用中去。这看似一步之差，但其实是跨度最大，也是最难的一步。所以当我们有了奋斗的目标，并且通过努力证明了这项研究的价值，再久的忍耐都值得。

“超声剪切波弹性成像关键技术”的现实意义，是能够为肝硬化和乳腺癌等疾病的临床早期诊断提供关键依据，传统超声成像存在肝硬化检测敏感性差和乳腺癌检测特异性差的瓶颈问题。超声弹性成像利用超声波力学效应实现对人体组织生物力学参数的无创定量测量，将诊断准确率提高到90%以上，这对提高我国疾病防治水平具有重大的现实意义。

“正是因为公司对这个项目不遗余力的支持，才能够让我和我的团队取得今天的成就。”李双双说，刚毕业时，其实我可以选择出国深造，是迈瑞对创新研发的重视吸引我留在国内。迈瑞对新产品的研发非常舍得投入，超声剪切波弹性成像关键技术更是达到了千万级别的资金支持。比如试验剪切波强度时，相关的软硬件都得及时到位，各种支持都有了，才能更好去推进，这个花费其实是非常大的。

1月12日，迈瑞举办了国家技术发明二等奖表彰暨迈瑞科学技术奖颁奖典礼。迈瑞医疗董事长李西廷亲自将奖状和三百万奖金颁发给李双双研发团队，再一次印证了迈瑞对研发的重视程度。

重视创新研发 促成迈瑞崛起

资料显示，创办于1991年的迈瑞，1992年就成功推出第一个自主品牌产品——血氧饱和度监护仪，这也是中国第一台拥有完全自主知识产权的血氧饱和度监护仪。截至目前，迈瑞先后研制出了中国第一台B超、监护仪等大量自主知识产权设备，先后创造了超过20项的“中国第一”，并成为向海外出口医疗设备的最大企业。2006年9月，迈瑞还成功在美国纽交所上市，成为成功登陆纽交所的第一家深圳企业。

近年来，我国医疗器械市场规模呈逐渐上升趋势。尤其在多种中低端医疗器械产品方面，产量已经位居世界第一。但是在高端医疗器械产品市场，由于国内医疗器械制造起步较晚，致使通用电气医疗、飞利浦、西门子医疗等国际巨头长期占据垄断地位。据统计，目前我国的医疗器械行业，除颤产品进口占比达75%、麻醉产品占比70%、超声产品占比77%、呼吸产品占比90%、IVD产品占比67%……悬殊的进口国产比，让人感受到了压在中国医疗工业头上的“三座大山”。

但随着迈瑞这类以创新研发为核心的中国企业的日渐崛起，正在逐步打破这一垄断格局。

包括今天获得国家技术发明奖的“超声剪切波弹性成像关键技术”，迈瑞每一项具有自主知识产权的产品问世，其间都经历了无数的困难和考验。说到产品研发过程中印象最深刻的事情，李双双说，我们刚刚把设备投放到医院时，医生是抱有怀疑态度的，当时医疗界普遍认为国产设备的技术应用水平不如进口设备。于是我们拿出乳腺仿体模型，把机器获得的图像和弹性数据与进口设备进行了对比，发现我们国产设备的图像和测量数据都非常精准，甚至更有优势。这使得他们对国产品牌建立了信心。现在，已经有越来越多的医院使用上这项基于迈瑞超声平台的剪切波弹性成像技术。

“‘超声剪切波弹性成像关键技术’推动医生的临床诊断水平上了一个新台阶。”中华医学会超声医学分会腹部学组副组长、深圳市人民医院超声科主任徐金锋教授指出，超声技术从一维的示波器波形，到二维的B超、彩超，到超声造影及四维超声，一直都在不断进步。而实时剪切波弹性成像技术的问世，对于超声医疗界来说，又是一个新的跨越，迈瑞公司自主研发推出的这台全新高档彩超的弹性成像，一是操作方便，图像稳定，可重复性好；二是具有双模态弹性成像，仪器同时具有应变弹性成像和实时剪切弹性成像，可以测得杨氏模量、剪切模量及剪切波速度等多种参数；三是仪器开发了独有的shell功能，可以判断肿瘤的浸润范围，指导外科医生实行精准切除。

李西廷本人也是科研人员出身，对我国医疗器械行业现状有着非常清醒的认识。他向记者提到，创新是一个企业的原动力，如果不在科研上加大投入，中国医疗器械的质量水平与国际上的差距会越来越大。迈瑞作为中国医疗器械领域的龙头企业，只有持续加大科技研发投入，在各个技术领域不断实现新的突破，才能真正实现弯道超车。

从李西廷的话中不难看到，迈瑞正是凭借对行业的深刻洞察与持续创新，频频打破国外高端产品对国内市场的垄断，在行业领域名列前茅。在国际市场上，也正在逐步占领主流地位，成为中国医疗器械行业自主知识产权产品在国际竞争中的代表。

发展“不忘初心”

波士顿咨询公司在其发布的《2016全球挑战者报告》中指出，“我们发现了一批深具潜力而未被广泛认知的公司。我们预期它们会大幅度地改变行业格局并有力地影响全球市场。在我们评选的全球100家企业中，来自中国的迈瑞是唯一入选的医疗技术行业品牌。”

迈瑞为什么会获得如此好评，原因在哪里？

公开数据显示，作为在医疗器械行业内的领军企业，迈瑞每年的研发投入占销售收入的比例都要超过10%，远超国内同行，甚至已超过多数国际巨头。公司方面称，迈瑞每年推出10余款新产品，平均每款新产品至少运用10项专利技术。

迈瑞还建立了由高精尖人才组成的研发团队。其以“美国+中国”为核心的研发硬件平台，共有1700余名研发工程师，其中硕士及以上学历超过63%。截至2016年6月30日，专利总申请量超过2350件，专利总授权量超过1600件，其中16%为美国发明专利。

随着研发实力和产品品质的不断提升，二十多年来，迈瑞已经从设备提供商发展为综合解决方案提供商，由单一产品拓展到多产品线，由单一市场打入全球市场，由低端产品延伸至高端产品，监护、麻醉、除颤、血液细胞分析仪、彩超等多个产品迈入世界级品牌行列。

在获得如此成就的情况下，李西廷提出的发展愿景更加令人钦佩。他说：“我们的愿景，要成为人类健康的守护神，作为国际的第一梯队，为我们国家的医改政策做出贡献。”拥有这样一位发展不忘初心的领导者，应该也是迈瑞所以获得波士顿咨询公司高调评价的一个重要原因。

正如李西廷所说的，在产品质量和等级相同的前提下，迈瑞始终坚持提供高于国际竞争对手更多更先进的功能。如迈瑞生产的血液细胞分析仪BC-6800，首次突破了血液细胞分析高端技术，并填补国内空白。此前，血液细胞分析领域长期被美国、德国、日本等外国厂商垄断，一台仪器售价超过百万元，随着迈瑞产品投入市场后，国际厂商不断降价，这种明显的进步正是打破国际垄断的迈瑞们的功劳。

“办公司不能纯粹为了挣钱，迈瑞要成为一个真正对社会有用的优秀实体。”李西廷的话实实在在，但却一语中的。他认为迈瑞发展到今天，更多的是受益于改革开放政策。因此，要抓紧研发、紧跟市场，立足于深圳这个拥有良好创新环境的优秀土壤，使迈瑞得以健康发展，惠及中国人民。