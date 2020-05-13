欣见新冠疫苗研发不输国外的真底气

在全球新冠病毒感染人数累计超过400万人的今天，疫苗作为抵御病毒全球大流行的终极武器，被人们寄予厚望。全球新冠疫苗研发进展如何？安全性有保障吗？何时能投入使用？权威专家认为，中国新冠疫苗研发进展目前总体处于国际先进行列，且不会慢于国外。钟南山院士回答媒体记者提问时表示，“中国的疫苗发展非常快，不会比美国差多少。美国据说9月就可以用在人身上，中国也在赛跑，估计前后不会差多少”。（5月12日《经济日报》）

据介绍，目前国际上绝大多数疫苗都处于临床前研究阶段，已进入临床试验阶段的8个新冠疫苗在进度上是第一梯队，其中中国有4个，包括陈薇院士团队研发的腺病毒载体疫苗和其他3个灭活疫苗。此外美国有3个，英国有1个。从单一研究来看，国内外多家疫苗研究机构或处于并驾齐驱水平，8个疫苗进入临床试验的进展相差无几。因此，假如仅将单一研究的进度进行比较，国内外研发速度似乎不存在明显的差距。这就好比在一场跑步比赛中，前几位的领跑者距离很接近一样。

关键在于，疫苗可分为5个技术类别，即病毒灭活疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗，5个技术类别代表着5个不同的免疫原理和5条不同的技术研发方向。我国从最初就确定了5条技术路线同时推进新冠病毒疫苗研发的战略，并对各研究机构进行分工，确保能够做好协作与配合。这就意味着，不管新冠疫苗适合走哪条技术路线，我国都能确保处于领先，并确保跑到终点。

更应该看到，疫苗研发具有太多不确定因素，假如研发工作仅仅作为一种市场行为，就会充满太大的市场风险。从技术层面看，不到最后一步，就不能断言研发成功，这样一来，即使前期再顺利也是枉然，研发投入很可能打水漂。从市场层面来看，疫苗虽然研发成功，也可能出现卖不出好价钱，甚至根本就卖不出等现象。比如病毒变异，或者从此消失等，这都会让研发机构尤其是已开始生产的企业，蒙受巨大损失。

西方国家参与新冠疫苗研发的主要是大型药企，比如美国的莫德纳公司、辉瑞公司等，这些大型药企的研发实力雄厚，但由于他们须遵循市场规律，就会十分谨慎地避免亏损。并且，由于药企之间存在竞争关系，因此企业很难展开亲密配合，这样一来，不仅一家企业的研发往往只能从一个技术层面展开，一旦此路不通，就会前功尽弃，而且即使研发的路子走对了，若没有赢利的把握，也不敢轻易投产。这种谨慎与顾虑，是由研发和生产企业的性质所决定的。

与西方国家不同的是，我国同时在5大技术方向同时进发，从最初就做好了有几条路走不通的准备，且研发经费统一规划与调拨，研发机构就不存在亏损的顾虑。这也意味着，只要有一条路走得通，在成功的终点，就不会缺乏国内团队与企业。这才是我国新冠疫苗研发不输国外的真底气，而这种底气，在此次抗击疫情的很多方面都有所体现。