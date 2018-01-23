推荐专家：解放军第309医院营养科主任 左小霞

点评专家：中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚

中医认为，脑梗塞、心肌梗塞、下肢静脉血栓等都属于血瘀证，即血液滞塞、不流通，导致血行受阻，循行迟滞。在临床上多使用活血化瘀的药物来防治血栓形成，食疗也有一定辅助功效。

在此推荐一个抗血栓的方子——红花二米粥。取红花10克、蒜30克、大米100克、糯米50克、砂糖适量，煮开食用。方中，红花是中国传统药材，始载于《开宝本草》：“主产后血运口噤，腹内恶血不尽，绞痛，并酒煮服。”中医认为，红花味辛微苦,归心、肝经，是活血通经、祛瘀止痛之良药。大蒜辛、甘、热，入脾、胃、肺经，具有解毒杀虫、消肿止痛、止泻止痢的功效。现代研究表明，大蒜可防止心脑血管中的脂肪沉积，舒张血管、调节血压，增加血管通透性，从而抑制血栓的形成和预防动脉硬化。大米和糯米味甘，均可补中益气、健脾养胃。所以，红花二米粥在预防血栓及病后养生方面有一定的作用。但应注意，心功能弱的患者不可过多食用，以免造成心律不齐。

另外，高血压、冠心病、高血脂等都是血栓的危险因素。老年人应特别注意合理饮食、适度运动、调节心情。平时也可练习八段锦、五禽戏等中医传统导引法，促进气血运行，改善脏腑功能。