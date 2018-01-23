2018年卫生应急工作重点明确

近日，全国卫生应急工作会议在江苏省苏州市召开。国家卫生计生委副主任崔丽要求，2018年要抓好卫生应急队伍管理、基地建设、培训演练、指挥作业信息系统、规范化管理、监测和风险评估、精神文化建设等重点工作，切实做好H7N9、境外输入突发急性传染病防控和突发事件紧急医学救援工作，保障人民群众生命和健康安全。

崔丽指出，2017年,全国卫生应急战线以狠抓落实为主旋律，突发事件应对快速有力、成效显著；全国卫生应急技能竞赛活动广泛参与、亮点纷呈；卫生应急规范化等基础工作进展喜人。近5年是卫生应急发展速度最快，能力增幅最大、事件应对效果显著、国际影响大幅增强的5年。新时代，要深刻领会党的十九大精神，准确把握新时代卫生应急工作的新要求、新定位、新任务，重点聚焦新时代卫生应急体系和能力建设。

国家卫生计生委应急办主任许树强作会议总结，江苏等7省（市）和中国疾控中心作了会议发言。各省（区、市）卫生计生委分管负责同志和应急办主任，国家卫生计生委有关司局、直属联系单位及委属管医院负责同志，国家有关部门、协会及港澳卫生部门代表150余人参加了会议。