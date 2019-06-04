甘肃建立健全卫生应急队伍
近日，甘肃省卫生健康委印发通知，要求加强和规范全省卫生应急队伍建设，实现卫生应急队伍装备规范化、标准化、专业化管理，全面提升各级各类卫生应急队伍的应急处置水平和能力。
通知指出，目前，全省各级卫生应急队伍建设发展不平衡，部分市（州）、县（市、区）没有成立卫生应急队伍。通知明确，省、市（州）、县（市、区）卫生健康行政部门是各级卫生应急队伍建设的责任主体，依托现有医疗卫生资源组建或强化各级各类卫生应急队伍，形成统一领导、协调有序、专兼并存、优势互补、保障有力的全省卫生应急队伍体系，以满足突发事件应急保障救治工作需要。省卫生健康委依托省属医疗卫生机构分类组建医疗救治、传染病防控、卫生监督、核辐射与化学中毒、健康教育、血液供应、心理干预、伤员转运等8大类16支省级卫生应急队伍。省级卫生应急队伍每支不少于25人，其中，专业人员不少于20人，后勤保障人员不少于5人。
通知要求，各级卫生健康行政部门要积极争取当地政府的支持，加大卫生应急队伍装备物资储备建设力度，遵循“平战结合、分类配置、最大保障、系统配套”原则，切实提升各级卫生应急队伍实战能力。（记者王耀 林丽）
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