明确物业责任 筑牢应对突发事件防线

2月26日，《北京市物业管理条例（草案）》提交市十五届人大常委会第十九次会议二审。草案二审稿增加了应对疫情等突发事件时物业应承担的责任：“发生突发事件，街道办事处、乡镇人民政府负责落实市人民政府确定的各项紧急措施，指导物业服务人开展各项应对工作。物业服务人应当按照要求服从政府统一指挥，积极配合街道办事处、乡镇人民政府和居民委员会、村民委员会开展工作，落实应急预案以及各项应急措施。”

社区是人群聚集最多的地方，也是疫情防控的主战场。物业公司在此次抗击新冠肺炎疫情中扮演了重要角色，比如对社区实行封闭式管理、全面消杀、宣传防控知识等，提高了业主防控意识，降低了疫情感染风险。再比如，有的物业公司替业主们集中购买防疫物资和生活用品，确保了业主正常生活。这些也再次表明，在应对疫情等突发事件的防线中，物业公司是不可缺的一环。物业公司作为社区的服务者、管理者，理应在应对突发事件中承担应有的责任。《北京市物业管理条例（草案）》拟在应对突发事件中新增物业责任，很及时很有必要。

此次新增内容主要有两个要点，一是针对发生突发事件，明确了街道办事处、乡镇人民政府指导物业服务人开展各项应对工作的责任。二是，物业服务人具有积极配合街道办事处等基层组织开展工作、落实应急措施的责任。新增的两个要点，旨在让物业服务人与基层组织在应对疫情等突发事件中密切配合，形成高效、统一的防线。从此次应对疫情的实践看，这种密切配合非常重要。

用法规形式明确物业服务人应对突发事件的责任，从城市角度来说，有利于筑牢第一道防线，可提升城市应对突发事件的效果。从社区角度而言，明确物业相关责任，有利于强化社区及社区居民安全保障。从物业公司角度看，发生突发事件后知道自己该做什么，可防止不作为、乱作为，物业公司积极履行责任，有利于赢得社区居民的信任和支持，对建设安全社区、和谐社区具有重要意义。

《北京市物业管理条例（草案）》正式通过后，北京市物业服务企业要依法履行责任。期待其他地方物业管理条例也像北京一样，增加物业在应对突发事件中的责任。另外，《突发公共卫生事件应急条例》《物业管理条例》等相关法律法规修法完善时，应当考虑明确物业服务企业的责任。这是此次疫情带给我们的重要启示之一。