四季离不开袜子，说明什么

美国健康生活方式专家丹尼特提醒，脚部异常是判断老人健康的重要指标，千万不要忽视。

脚部没有汗毛。外周血管疾病是动脉粥样硬化的一种类型，脂肪沿动脉管壁沉积，导致管腔狭窄和阻塞性病变，损伤下肢和足部动脉。如果发现自己脚部没有汗毛，可能预示着患有外周血管疾病，不及时治疗，可能导致心脏病或中风，甚至截肢。

脚趾甲暗沉。脚终日躲在昏暗的鞋内，没有得到重视。如果发现脚趾甲暗沉，经常感觉疲劳、虚弱、呼吸短促等，可能是贫血的征兆，应及时就医。

脚趾甲变黄。脚趾甲脱色、变黄，通常是由真菌感染引起的，脚部不干净、游泳都可能是诱因。另外，脚趾甲变黄也可能是潜在疾病的征兆，如淋巴水肿、肺部疾病、银屑病、风湿性关节炎等。

四季离不开袜子。你是否经常感觉脚冷，夏季也要穿着厚厚的袜子？这可能是脚在告诉你，甲状腺无法正常工作了，也可能是血液循环不良的信号。

脚麻。如果你经常无缘无故感觉脚麻，就要看医生了，可能是由神经损伤、神经病变、糖尿病引起的。

脚皮干裂。皮肤干裂不是件好事，不管发生在身体哪个部位。如果脚后跟、脚面皮肤干裂、呈片状，这可能是甲状腺疾病发出的信号。如不重视，可能影响人体新陈代谢、血压和神经系统功能等。（张 轩 编译）