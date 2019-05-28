切鸡眼割伤脚 9天后被迫截肢

对普通人来说，自己剪脚指甲、修脚底的老茧和死皮，是很正常的一件事。可55岁的重庆市民杨林（化名），却因自己修脚切鸡眼而割伤了脚，导致9天后被截肢……

脚上一个小伤，怎会导致如此大的恶果？昨日，记者前往重庆市急救中心进行了采访。

自己取鸡眼造成脚部感染

在重庆市急救中心急诊科EICU病房外，记者看到了杨林的儿子，对这次的意外，他不住地摇头和叹气。

他介绍了父亲的情况：“我和爸爸在外打工多年，平时住在一起互相照应。爸爸是糖尿病患者，差不多有10年病史，一直在服用降糖药物，但平时没有注意监测血糖的控制情况。”

5月18日，杨林在家修剪脚指甲时发现一个鸡眼，于是自行处理，在取鸡眼时不慎割伤了右脚右侧的脚面。当时只是一个很小的伤口，他并未在意，可2天后伤口就发炎了。杨林的儿子说：“当时我们就去附近的一家正规诊所上了鸡眼膏，并进行了简单包扎，还输了3天液。”

没想到，5月23日换药时，患处就出现了红肿和流脓的情况，诊所医生经过询问，才得知杨林居然是糖尿病患者。杨林的儿子说：“当时诊所医生说，怎么不早说有糖尿病呢，现在赶紧去大医院处理，不然可能要得败血症！”

回渝之后抢救保住生命

5月23日上午，杨林在家属陪同下，前往深圳一家三甲医院看病，却得知一个恶耗：“伤口感染已导致骨头坏死，可能要截肢！”

因医保卡在重庆，于是他们选择了火速回渝治疗。5月24日上午，杨林在市急救中心挂了急诊，内分泌科糖尿病足诊治中心主治医师陈燕对他进行了诊断。

陈燕介绍，第一次看到杨林的伤情已不容乐观：“他入院时，右脚第四足趾内外侧、第五足趾内外侧、右足跟局部皮肤有绿豆大小发黑，皮肤出现溃烂、流脓，周围皮肤发红、压痛，是典型的‘糖尿病足’感染，而且出现了糖尿病酮症酸中毒的症状，生命体征不平稳。”

在对杨林进行急救后，其生命体征逐渐平稳，但因右足广泛坏死，并合并大腿以下的广泛气性感染，最后糖尿病足诊治中心MDT团队骨科在5月26日晚为患者进行了截肢手术。陈燕说：“我们最不希望的就是截肢，哪怕有一线机会，都会努力给患者保住肢体，可惜患者平时血糖控制太差，为了保住患者生命，不得不截肢。”

糖尿病患者不能大意

为什么脚划伤这样的小问题，也会导致截肢的悲剧？陈燕进行了解释：“糖尿病人和普通病人不同，容易合并严重的血管和神经病变等糖尿病慢性并发症。杨林初期没有全面准确的病情判断和及时专业的糖足处理，所以病情恶化非常快。如果他受伤后第一时间能到有专业糖尿病足治疗经验的医院治疗，当时是有希望保住的。”

为了避免这样的悲剧再度发生，陈燕发出一个重要健康警示：“如果有糖尿病史，那么患者不仅要按时吃药打针控制好血糖，还要定期到医院进行各种慢性并发症的复查；同时，患者及家属也要遵循9大要求，一旦遇到意外伤口，一定要第一时间去医院治疗。”

重庆晚报-上游新闻记者 赵映骥 市急救中心供图

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糖尿病患者9大注意事项

1.每天检查双足，特别是足趾间；有时需要有经验的人来帮助检查足。

2.定期洗脚，用干布擦干，尤其是擦干足趾；洗脚时水温合适，低于37℃。

3.不宜用热水袋、电热器等物品直接保暖足部。

4.避免赤足行走；避免自行修剪胼胝或用化学制剂来处理胼胝或趾甲。

5.穿鞋前先检查鞋内是否有异物或异常；不穿过紧或毛边的袜子或鞋。

6.足部皮肤干燥可使用油膏类护肤品。

7.每天换袜子，不穿高过膝盖的袜子；水平地修剪趾甲。

8.由专业人员修除胼胝或过度角化的组织。

9.一旦有问题，及时找专科医师或护士诊治。