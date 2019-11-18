做好“四保暖”，美丽不冻人
最近，寒流来袭，北方各地气温呈断崖式骤降到个位数或零下。北京东直门医院妇科主任医师郭志强提醒，女性爱美也要注意保暖，尤其是重点部位，“美丽冻人”最易冻出病。
郭志强说：“女人以血为本，男人以气为主。血液像河流一样，天气一冷，河水冷冻就不能流动了，女性受寒后会影响身体的血液循环，从而影响正常的生理活动。正所谓百病从寒起，很多疾病是冻出来的。”
保暖重点1：头颈部，湿发及时吹干。郭志强指出，很多女性都是长发，洗头后不容易干，如果不及时吹干，头部受寒很容易导致头痛，尤其是在月经期或经前期。冬天，外出围围巾不仅是装饰，更能保护颈部。颈部大椎穴最怕风寒。如果大椎穴受寒，背部寒气加重，会导致阳气受损。
保暖重点2：腰腹部，忌穿低腰裤。郭志强介绍，肚脐是神阙，也就是神之门，是最薄的地方，很容易受寒。一旦它觉得冷就会立刻“闹情绪”。露脐装以及低腰裤，腰腹部就很容易受寒，寒气引起气血不通，不通则痛，导致痛经、月经不调等妇科病。
保暖重点3：膝关节，预防“老寒腿”。即使冬天，很多年轻女性也喜欢穿短裙，膝关节长期暴露在寒冷的环境中，会引起血液循环不通畅，导致“老寒腿”，出现腿部酸麻胀痛而且还有沉重感。
保暖重点4：脚部，在家穿袜子。“寒从脚底下生”，如果脚部受凉了，容易导致寒邪入侵机体，机体抵抗力就会下降，疾病就可能乘虚而入。郭志强建议，女性在家穿拖鞋最好穿个袜子。如不小心受寒，可用艾叶泡脚，喝红糖姜汤水，或用热水袋热敷等，记住刚受寒时及时用效果比较好。
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