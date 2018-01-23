冷锋过境易诱发青光眼

“冷锋”是一个气象名词，具体是指冷空气与暖空气的交接面，而这个交接面是被冷空气推动的（也就是冷空气势力更强大些）。冷锋过境是一种天气突变，主要表现于气温、气压、降水、风向风速的突然变化。按气候规律，我国大陆各地冷锋过境的次数均很多，时段也很长，以冬季最为频繁。

冷锋过境对人体健康的影响是很明显的，例如，心血管病、风湿性关节炎、支气管哮喘，以及包括肺炎在内的呼吸道感染，都对冷锋过境后的降温非常敏感。特别需要提醒大家的是，在冷锋过境时，短时间的急剧降温，极易诱发青光眼病。

青光眼是指眼内压异常升高，超过了眼睛所能忍受的最高限度，以致造成视神经损害及视野缺损，最终视力下降甚至失明的一组疾病群。青光眼急性发作时，由于眼压急剧上升，患者突然感到剧烈的眼胀、眼痛、头痛，并反射至整个三叉神经分布区。患者伴有恶心、呕吐，视力显著下降，仅存光感或无光感。

诱发青光眼急性发作的原因很多，如各种原因引起的瞳孔散大、情绪激动、大喜、大怒、大悲、暴饮暴食等都会影响神经血管功能而诱发青光眼。天气因素是诱发青光眼的重要原因之一。研究表明，天气的变化和季节的更替对人眼的生理功能有很大影响。青光眼多发生在冬季，且一般在强冷空气入侵的24小时内发作。冬季里的极端最低气温与眼压上升关系并不是很大，但若降温明显（表现为气温日较差偏大），则眼压可能出现较大的波动。冷空气之所以诱发青光眼，是因为天气发生变化时，影响体温调节中枢，通过植物神经干扰血压而使眼压波动，进而发病。

冬季预防青光眼，必须做到以下几点：

1.关注天气预报，尤其注意冷锋过境消息，当有冷空气入侵时（气温会突降），要尽可能地避免外出。

2.在温暖明朗的天气下要适度参加户外活动，避免眼压升高；不可长期低头伏案工作，防止眼部瘀血。

3.保持稳定的情绪，避免精神紧张和过度兴奋，起居有规律； 不在黑暗处久留，防止瞳孔扩大，引起眼压升高。

4.患者冬季外出旅行或出差时，要随身携带药物，如2%毛果云香碱，以备急性发作时用。