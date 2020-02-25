疫情期间青光眼患者的自我管理

近年来，随着我国青光眼等慢性眼病患者数量的增多，慢性眼病逐渐引起大众的关注。青光眼作为临床上较为常见的进行性、致盲性疾病，已成为全球导致失明的第二大病因。

新冠肺炎的感染疫情时刻牵动着大众关注，随着疫情的发展，新冠疫情对患者的影响已经不仅仅在病情本身，五官科疾病也需要正确的防护建议，针对青光眼患者在此期间应该如何进行自我管理，2020年2月26日（周三）13:00-14:00，“人民好医生”客户端将邀请北京同仁医院眼科中心主任、中国医师协会眼科医师分会会长王宁利进行视频直播，与您探讨疫情期间青光眼患者的自我管理。

专家介绍

王宁利，教授，博士生导师，全国政协委员，北京同仁眼科中心主任，中国医师协会眼科医师分会会长。

全国防盲技术指导组组长，国家眼科诊断与治疗设备工程技术研究中心主任，首都医科大学眼科学院院长，国际眼科学院院士，亚太眼科学会主席，中华预防医学会公共卫生眼科学分会主任委员，中国医疗保健国际交流促进会眼科分会主任委员，世界青光眼协会理事会成员，国际眼科理事会董事会成员，亚太青光眼协会董事会成员，中国认知科学学会理事会常务理事。

从事眼科临床与科研工作35年，是中央保健会诊专家。五次入选Elsevier高引学者榜，在国际上荣获亚太眼科学会高级成就奖，亚太青光眼学会亚太奖，中美眼科学会金苹果奖、世界青光眼学会高级临床科学家奖。

擅长

主要致力于青光眼、白内障、屈光及遗传眼病等方面的基础和临床研究。研发了房水流出通路重建手术，解决了传统手术高并发症、高医源性盲的难题。阐明国人原发性闭角型青光眼（闭青）房角关闭机制，研发关键设备，降低了闭青致盲率。发现低颅压是原发性开角型青光眼（开青）视神经损害的重要原因，改变相关临床实践。

青光眼患者必须了解的禁忌有哪些？

由于青光眼的发病原因、发病机制、预防和治疗等内容相对于其他眼疾而言比较复杂，故意多掌握并能使用一些科学的知识和方法，或可是预防和抑制青光眼的关键。

禁忌一：“牛饮”

青光眼患者对水的负荷能力比正常人弱得多。正常人一口气喝500毫升水，眼压可能只会上升3—5毫米汞柱，但青光眼患者可能会上升6—8毫米汞柱。如果青光眼患者长期“牛饮”，也就是经常一口气喝两三百毫升以上的水，那么患者每天的眼压负担会很重，会影响药物的治疗效果。所以，青光眼患者不能一次进大量水，正确的做法是少量多次。

禁忌二：拒绝运动

在日常生活中，青光眼患者应该每天都参加一些适量的、有效的有氧运动。运动可以使人体内血液发生重新分布，流入肌肉组织的血液增加，而流入分泌房水的睫状体的血液减少。同时，运动导致人体显性或者隐性出汗，使血液渗透压增高处于一种“浓缩”状态。因此，运动有利于降低眼压。一般有氧运动可使眼压下降3—5毫米汞柱，且维持1—2小时。

禁忌三：黑暗环境

青光眼患者应避免长时间停留在黑暗环境中看电影、电视或长时间持续读写，中间应该休息一会儿；夜间读写，应有充足明亮的照明，避免光线暗弱的环境，使眼睛处于放松休息的状态。因为在黑暗的环境中，瞳孔会扩大，使眼压升高。看电视时，应在室内开一盏小灯，使室内不至于太暗，且观看时间不宜过长，以防止由于暗环境而激发青光眼的发作。

如何收看直播：

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