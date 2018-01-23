零售药店如何做好承接准备

自2009年《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》实施以来，围绕“医药分开”，控制医院药占比、鼓励处方从医院流出等多项政策相继实施，为药店行业带来巨大利好。零售药店承接医院外流处方，需要更加专业化的服务，药店准备好了吗？

零售市场迎来巨大红利

业内人士估计，处方药从公立医院外流，将带动千亿元的处方药销售，各方都在紧盯这块市场。对于药企来说，处方药外流能够开辟零售渠道，有利于降低成本，加快资金回笼，同时借助药店药事服务，增加患者的依从性。药店无疑将是处方药外流最大的获益方，通过承接处方，使市场份额增加，药店或可分享巨大红利。

从美国的经验可以看出处方药外流对零售药店的利好。在美国，社会药房是药品销售的主渠道，占有59%的市场份额，而且71%的处方药是由连锁药店调配的。美国零售药店的连锁率很高，前三强所占市场份额超过70%。

我国零售药店发展迅速。据中康CMH数据显示，2016年全国零售药店市场总规模（以终端零售价格计算）达3377亿元，较2015年同比增长9.2%；2017年上半年，处方药在零售药店销售额已达1321亿元，预计2017年零售药店药品销售增速将达到8.8%。零售药店已是我国药品市场不可或缺的角色。

执业药师问题亟待解决

零售药店要承接医院外流的处方，不仅需要加强资源整合，更需要推动自身向真正的专业化服务转型。瞄准这种需求，社会专业药房的按病种用药指导培训项目日前在上海启动，中国医药商业协会将在全国范围内，开展药店用药指导和康复标准化培训（“SMART”计划），旨在普及和规范执业药师在各病种用药指导方面的基本知识和基本技能。

人才稀缺是零售药店普遍存在的短板。相关业内专家指出，我国零售药店正在向规模化、连锁化、专业化方向发展，但执业药师高端人才太少。

北京大学医药管理国际研究中心主任史录文指出，我国执业药师队伍学历偏低。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2015年我国医疗机构药师中70%的学历是本科以下，甚至有8.03%的人是高中及以下；2017年我国执业药师队伍中，仍有69%是本科以下学历。

此外，执业药师配置不足也是大部分药店面临的问题。国大药房上海分公司总经理姚军表示，我国执业药师配置水平低于全球平均水平。统计数据显示，2015年我国平均每万人口执业药师数为2.3名，而日本每万人口药师数为21.5名。《“十三五”国家药品安全规划》已明确提出：到2020年，执业药师服务水平显著提高，每万人口执业药师数要超过4人。

零售药店向服务专业化转型

很多零售药店纷纷加强自身建设和市场布局，积极准备承接处方药的销售。加强执业药师力量是其中的重要方面。执业药师在药店经营中起着至关重要的作用，不仅参与药店的药品质量控制与监督工作，也负责处方的审核及监督调配，同时还要为顾客提供用药咨询与指导等服务。

由于此前医院处方不能外流，药店销售处方药较少，执业药师的处方审核能力也较弱，对消费者进行健康指导的综合知识技能、对专业病种的用药指导相对比较欠缺。因此，面对处方外流带来的为消费者提供专业化服务的需求，药店急需提升执业药师的专业能力和工作积极性，从而吸引更多的患者从药店购买处方药。

业内人士认为，未来药店可以通过执业药师的专业化服务为消费者提供全病程管理，从而提高消费者的“黏度”，吸引回头客，树立好口碑。此外，药店还可以担当起社区疾病预防和公益宣传的发起人和执行人角色，联合社区医院和家庭医生，建立社区康复模式。