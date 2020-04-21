“致敬逆行者·2020全国药店人、医药企业榜样”推荐展示活动启动

近日，由中国医药物资协会联合人民网·人民健康开展的“致敬逆行者·2020全国药店人、医药企业榜样”推荐展示活动正式启动。

本次活动旨在弘扬爱党、爱国、爱民、爱岗精神和一切为公众健康服务理念，褒扬抗击疫情先进单位、优秀人员，引导广大医药企业和药店人学先进、当先进，以过硬的政治站位、思想情怀、责任担当和工作业绩经受新的形势和任务的考验，为取得生产经营和抗疫保障双成效做出更大的贡献。

据介绍，本次活动报名时间为4月21日至30日，面向全国医药工业、连锁企业。活动由中国医药物资协会领导、相关分支机构、医药连锁企业推荐，或企业、个人报名自荐。5月1日至5日确定入围候选名单，5月5日至10日，从候选名单中推选出最终入选的100家企业及100位个人。

据悉，本次活动在企业及个人榜样挖掘中，将围绕抗击疫情彰显并升华了催人奋进的“众志成城、守望相助，顾全大局、爱国奉献，勇于担当、敢于斗争，尊重科学、善于创新，尊法守序、信仰法治，从容不迫、信心如磐，团结合作、命运与共”的国人精神力量进行深度挖掘和展现，展现医药企业、药店人在抗击疫情中的先进事迹、职业操守、精神风范。