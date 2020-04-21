热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“致敬逆行者·2020全国药店人、医药企业榜样”推荐展示活动启动

2020年04月21日20:33 来源：人民网-人民健康网

近日，由中国医药物资协会联合人民网·人民健康开展的“致敬逆行者·2020全国药店人、医药企业榜样”推荐展示活动正式启动。

本次活动旨在弘扬爱党、爱国、爱民、爱岗精神和一切为公众健康服务理念，褒扬抗击疫情先进单位、优秀人员，引导广大医药企业和药店人学先进、当先进，以过硬的政治站位、思想情怀、责任担当和工作业绩经受新的形势和任务的考验，为取得生产经营和抗疫保障双成效做出更大的贡献。

据介绍，本次活动报名时间为4月21日至30日，面向全国医药工业、连锁企业。活动由中国医药物资协会领导、相关分支机构、医药连锁企业推荐，或企业、个人报名自荐。5月1日至5日确定入围候选名单，5月5日至10日，从候选名单中推选出最终入选的100家企业及100位个人。

据悉，本次活动在企业及个人榜样挖掘中，将围绕抗击疫情彰显并升华了催人奋进的“众志成城、守望相助，顾全大局、爱国奉献，勇于担当、敢于斗争，尊重科学、善于创新，尊法守序、信仰法治，从容不迫、信心如磐，团结合作、命运与共”的国人精神力量进行深度挖掘和展现，展现医药企业、药店人在抗击疫情中的先进事迹、职业操守、精神风范。 

(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn