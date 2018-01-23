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8批次中药饮片不合格

记者 郭秀娟 实习记者 姚倩

2018年01月23日08:00 来源：北京商报

1月19日，国家食药监总局发布《关于8批次中药饮片不合格的通告（2018年第18号）》显示，标示为江苏福源中药饮片有限公司、安徽协和成药业饮片有限公司、亳州金芍堂中药饮片有限公司等企业生产的8批次人参不合格，不合格项目为农药残留量。

值得注意的是，在8批次不合格的人参中，四川滋宁中药饮片有限公司否认批号为140501的人参由企业生产。对此，国家食药监总局要求对真实性存在异议的药品，追溯产品来源。如确属标示生产企业生产的，由相关省级食品药品监督管理部门对生产企业从重处罚。

国家食药监总局表示，对上述不合格中药饮片，相关省级食药监部门已采取查封扣押等控制措施，要求企业暂停销售使用、召回产品，并进行整改。

同时，对生产销售不合格药品的违法行为进行立案调查，3个月内公开对生产销售不合格药品相关单位的处理结果，并及时报告相关情况。

(责编：盛月、权娟)


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