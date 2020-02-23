中国中药保障抗疫中药产品供应

据国药集团中国中药控股有限公司发布的信息，截至2月22日，中国中药公司向全国主要地区的医疗机构、行政单位、社会团体捐赠累计2862.86万元药品物资。

公司相关负责人介绍说，在抗击新冠肺炎疫情关键时刻，企业克服了中药配方颗粒传统饮片在加工、贮存、应用过程中，质量易受外部因素影响的难题，解决了困扰饮片的防潮防蛀、防霉变和防污染等问题。

“我们对中药材炮制、提取、浓缩、干燥、制粒、包装、仓储等进行了标准化、规范化的全程质量控制。同时，具备了成药的便利性和饮片辨证施治的灵活性，可根据各地治疗方案中的中药方剂快速精准调剂，且免除煎煮、服用便捷，确保临床使用。”上述负责人说。

据介绍，1月24日为确保湖北地区有足够的疫情防控药品可用，中国中药向中国红十字基金会捐赠价值1090.33万元的防控药品，包括金叶败毒颗粒、玉屏风颗粒、柴石退热颗粒、强力感冒片等中成药，已由黄石、十堰、襄阳、宜昌、荆州、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁10地的红十字会接收，并根据需求分发给当地医疗机构使用。

2月1日，中国中药佛山地区子公司向佛山红十字会捐赠195.66万元的药品物资，包括玉屏风颗粒、银黄颗粒、防风通圣丸、维C银翘片、牛黄解毒丸（片）等10种中成药和以及配方颗粒，共发放给8家佛山市直医院，助力佛山一线的医护人员，共同对抗疫情。