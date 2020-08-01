湖南自然堂中药饮片公司“甘草片”抽检不合规 曾多次因生产劣药被罚

日前，广西药监局发布的“2020年第3期广西药品质量抽查检验结果公告”显示，湖南省自然堂中药饮片有限公司(“湖南省自然堂中药饮片公司”)等5家企业生产的5批次药品抽检不符合规定。

公告显示，此次抽检中，标示生产企业湖南省自然堂中药饮片公司生产的“甘草(甘草片)”(批号191002)[含量测定]项不符合规定，检品来源是灌阳县中医医院。

天眼查显示，湖南省自然堂中药饮片公司成立于2011年9月，注册资本为3298万元。曾进良是持股40%的大股东，同时为法定代表人、执行董事；曾正良是持股20%的二股东；曾掀涛是持股20%的三股东。

记者注意到，天眼查显示，2018年以来，湖南省自然堂中药饮片公司曾多次因生产劣药被邵阳市食品药品监督管理局多次处罚。

另外，2020年5月22日，湖南省药监局发布的“关于38批次抽检不合格药品的通告(2020年第3号)”显示，湖南省自然堂中药饮片公司生产的“款冬花”(批号180602)、“苍术”(批号180902)、“连翘”(批号180602)3中药品均不符合规定。(牛荷)