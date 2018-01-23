小酌真怡情？少饮也伤身

还有不到一个月就要过年了，很多家庭在这个时候已经开始筹备采购年货了，而在年货的采购清单里，酒成了必不可少的一项。所谓“无酒不成宴”，亲朋好友相聚，不来点儿酒，好像还真不尽兴。

但是近日，英国《自然》杂志连发两篇重磅研究，指出酒精进入人体后的代谢产物乙醛可诱导基因突变，简言之就是喝酒会致癌。这无疑给想要在过年的时候开怀畅饮的人们泼了一盆冷水。

喝酒会致癌，这已经不是什么新鲜话题了。早在1988年，国际癌症研究机构就宣布酒精是致癌物。尽管如此，很多人依然存在这样的想法：“大酒伤人，小酌怡情”——过量饮酒固然不好，少喝点儿总没事儿吧。然而事实真的如此吗？小酌真就那么怡情吗？

致癌的乙醛是怎么来的

既然科学家研究指出，酒精代谢物乙醛可诱导基因突变，那么我们就先来看看酒精在人体内究竟是如何代谢出乙醛的。

“酒精在人体代谢吸收的过程其实很简单，主要靠两种酶。”1月20日，湖北省中医院肝病科主任程良斌教授告诉科技日报记者，这两种酶分别是乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶。喝酒之后5分钟酒精就会进入血液，2小时左右酒精就会被人体全部代谢吸收。酒精进入人体后，消化道黏膜上的乙醇脱氢酶会先把少部分酒精转化为乙醛；剩下大部分的酒精就进入肝脏了，通过肝脏的乙醇脱氢酶转化为乙醛，然后再依靠乙醛脱氢酶和肝内的P450把乙醛氧化为乙酸（醋的主要成分）、二氧化碳和水。

《自然》杂志刊登的研究表明，如果乙醛没有被乙醛脱氢酶完全转化，那么它就会造成小鼠造血干细胞DNA损伤，如果小鼠的FANCD2基因不能修复DNA损伤，则这种损伤将成为永久性的。不幸的是，8%的世界人口有乙醛脱氢酶的遗传缺陷，这些人口主要集中在中国等东亚国家。

程良斌表示，造血干细胞具有分化成各类血细胞的潜能，是人体红细胞、血小板、免疫细胞等的来源，在人体内起着维持和协调体内各细胞组成成分平衡的作用。一旦它出现基因突变，那就可能引发各种问题。如造血障碍，导致各种血细胞数量和功能缺失，出现贫血、易感染、易中风等诸多问题；再就是造血干细胞出现问题后，可能会引起免疫细胞的功能障碍，由于免疫细胞功能缺失，导致对清理全身癌变细胞能力减弱，增加各种癌症发生率；而且突变的造血干细胞甚至可能直接癌变，导致各种血癌。

即使小酌也会危害健康

看到这里有些人可能会说，“万一我的乙醛清除和DNA修复系统都杠杠地呢？少喝点总没事儿吧。”

然而，以上研究的主导者、剑桥大学MRC分子生物学实验室的克坦·帕特尔的话还是给心存侥幸的人们泼了冷水。他说：“我们的研究强调，不能有效处理乙醛就会导致更高的DNA损伤风险，从而导致某些癌症。但即便你的乙醛清除和DNA修复系统完好无损，酒精依然会以不同的方式致癌。”

喝酒没有“安全线”，即使少量饮酒也会造成健康风险，不喝最好。

程良斌表示，世界卫生组织早已将酒精列为Ⅰ类致癌物质，全球每18个癌症患者中就有1个是饮酒导致的。新西兰科学家曾发表过一篇文章，指出人体至少有7个部位的癌症与酒精有明确的联系：口咽、喉部、食管、肝脏、结肠、直肠和乳腺。

2004年，意大利学者发表了一篇调查文献，汇总了过去三十多年发表的喝酒与肿瘤等14种疾病以及受伤情况的关系。结果发现：即使每天只摄入25克酒精，也会导致多种疾病的风险增加。其中患口腔癌和咽癌的风险增加82%、喉癌增加43%、食道癌增加39%、慢性胰腺炎增加34%、乳腺癌增加25%、肝硬化增加1.9倍等。

最近的一项新研究也发现，即使适量饮酒也会造成大脑损伤。研究人员招募了550名政府部门的公务员到牛津大学进行核磁共振成像扫描。这些人从1985年开始每5年就要进行一次健康习惯调查，其中包括饮了多少酒。研究人员发现，那些超过30年的适量饮酒者，即使他们一周仅喝8到12杯啤酒，其海马体、脑白质也较不喝酒的人发生了退化和萎缩。