“报复性熬夜”报复了谁

这几年，年轻人熬夜的话题，人们已经讨论了很多。现正值暑假，一些新的熬夜现象，让这个老话题依旧热度不减。据媒体报道，刚刚度过期末考试的紧张情绪，又没有学业课程的压力，部分大学生在暑期化身“熬夜族”，以补偿平时没玩够、玩得不尽兴的遗憾。这类“报复性熬夜”，正给年轻人的身体健康埋下不少隐患。

有学生说，熬夜以后，皮肤变差了、白天没精力，整个身体都感到不适；还有学生表示，暑假里“报复性熬夜”，把以前的规律作息都打乱了，等开学之后，还不知道多久才能调整过来。熬夜给身体造成的负担，其实能明显地感到，可为什么“报复性熬夜”的行为，会在部分大学生中间流行起来？

原因不难找到，一是晚上活动更加丰富，在家可以玩手机、看电影，出门还能吃宵夜、唱唱歌。夏日的夜晚，伴着凉风、看看夜景，这样的享受，可不是每个季节都会有的。二是平时压力需要释放。在学校里，学生每天要面对繁重的课业压力，早起早睡才能保证良好的学习状态。可假期就不一样了，没玩的游戏得抓紧体验，没看的电影要统统“刷遍”，平时玩得不够尽兴，这时候就该好好放纵一番。“报复性熬夜”之所以成为现象，有其客观原因。

不过，理解归理解，长期熬夜的危害，却不能不重视。好的身体，来自健康生活方式的形塑。不管熬夜的理由有多少，一旦让这种作息成为习惯，那“报复性熬夜”最终报复的就是自己的健康。说到底，学会合理分配时间、坚持体育锻炼，比什么样的熬夜都更能让你享受生活、释放身心压力。